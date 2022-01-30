Galatasaray transfer haberi! Gomis için Diagne iptal!

Galatasaray 'ın golcü transferi çalışmalarında da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Al Hilal'le sözleşmesini feshettikten sonra Sarı-Kırmızılılar'ın tek santrfor gündemi Bafetimbi Gomis oldu. Yönetim, 36 yaşındaki Fransız yıldızı Türkiye'ye geri getirmek için her yolu deniyor. Bu defa da yabancı kontenjanında yer açabilmek için bazı hamleler yapılıyor. Bu doğrultuda gözden çıkarılan ilk isim Mbaye Diagne oldu. Senegalli santrforun sakatlığı devam ediyor ve Nisan ayında takıma geri dönmesi bekleniyordu. Sarı-Kırmızılılar, Diagne'nin mukavelesini feshederek, tecrübeli oyuncuyla sezon sonunda yeniden sözleşme imzalama planını gözden geçiriyor. Operasyon gerçekleşirse, Gomis'in dönüşünde bir engel kalmayacağı kaydedildi.

Taraftar mesaj yağdırıyor

Bu arada Bafetimbi Gomis ile Galatasaray taraftarı arasındaki iletişim güçlenerek devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, golcü oyuncunun tüm sosyal medya hesaplarına günde binlerce mesaj gönderiyor. Fransız futbolcunun bu mesajların bazılarına aynı şekilde karşılık verdiği görülüyor. Galatasaray Yönetimi işte bu nedenle Gomis hamlesine aynı zamanda taraftarla yeniden barış sağlama fırsatı gözüyle bakıyor. Anlaşma gerçekleşirse, Gomis'le önce 5 aylık, ardından oynadığı maç sayısına göre devreye girecek olan opsiyonla 1 sezonluk daha mukavele yapılacak.

Menajerinden uyarı

Fransız futbolcunun menajeri Patrick Mendy, FANATİK'e yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın yabancı kuralı konusunda zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Çoğu yerde transfer 31 Ocak'ta kapanıyor ve bekleme riskini alacağımızı düşünmüyorum" dedi.