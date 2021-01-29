Galatasaray transfer haberi: Gedson Fernandes ile anlaşma sağlandı

Sezonun ikinci yarısı adına transferde önemli hamleler yapan Galatasaray, hücum hattına Henry Onyekuru, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'i eklerken orta saha transferinde de önemli aşama kaydetti. Galatasaray, Portekiz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olarak gösterilen Gedson Fernandes ile anlaşma sağladı.

Nicolo Schira'nın haberine göre Gedson Fernandes ile anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncunun kulübü Benfica ile görüşmelerini sürdürüyor. Galatasaray, Torino'nun da kadrosuna katmak istediği orta saha oyuncusu için Benfica ile görüşmeleri olumlu sonuçlandırmak istiyor.

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Kariyerindeki ilk golü Fenerbahçe'ye atmıştı

2018-19 sezonunda 19 yaşındayken Benfica'nın A takımında forma giymeye başlayan Gedson Fernandes, Portekiz ekibinin formasıyla ilk golünü o dönem Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı atmıştı.

Benfica, iç sahada Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettikten sonra İstanbul'da oynanan rövanş maçı 1-1 sona ererken Benfica'ya turu getiren isim 26. dakikadaki golüyle Gedson Fernandes olmuştu.

Satın alma opsiyonu 50 milyon Euro'ydu!

Tottenham, geçtiğimiz sezonun devre arasında flaş bir transfer olarak Gedson Fernandes'i kadrosuna katmıştı. 4.5 milyon Euro karşılığında 1.5 yıllığına kiralandığı belirtilen oyuncu için bu sürecin sonunda ödenecek bonservis bedeli olarak da 50 milyon Euro belirlenmişti.





Mourinho'nun gözüne giremedi

Gedson Fernandes, Tottenham'a büyük beklentiler ile transfer olsa da özellikle performansıyla Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. Yıldız oyuncunun kiralık sözleşmesinin feshedilmesine karar verildi.