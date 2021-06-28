Galatasaray transfer haberi: Gedson Fernandes için Fatih Terim kozu
Kiralık sözleşmesinin bitişiyle takımı Benfica'ya dönen Gedson Fernandes'in yeniden kadroya katılması adına Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yakın dostu Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'dan kolaylık isteyecek.
Galatasaray 'da geçen sezonun devre arasında Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes performansıyla kendisine hayran bırakmış ancak sezon sonunda kulübüne geri dönmüştü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekizli futbolcuyu mutlaka bir yıl daha kadrosunda görmek istiyor. Yönetimler arasında pazarlıklar devam ederken Terim de yakın dostu Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'dan kolaylık isteyecek.