Galatasaray 'da geçen sezonun devre arasında Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes performansıyla kendisine hayran bırakmış ancak sezon sonunda kulübüne geri dönmüştü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekizli futbolcuyu mutlaka bir yıl daha kadrosunda görmek istiyor. Yönetimler arasında pazarlıklar devam ederken Terim de yakın dostu Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'dan kolaylık isteyecek.