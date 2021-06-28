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Galatasaray transfer haberi: Gedson Fernandes için Fatih Terim kozu

Kiralık sözleşmesinin bitişiyle takımı Benfica'ya dönen Gedson Fernandes'in yeniden kadroya katılması adına Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yakın dostu Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'dan kolaylık isteyecek.

28 Haziran 2021, Pazartesi 10:48 Son Güncelleme:
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Galatasaray transfer haberi: Gedson Fernandes için Fatih Terim kozu

Galatasaray 'da geçen sezonun devre arasında Benfica'dan kiralanan Gedson Fernandes performansıyla kendisine hayran bırakmış ancak sezon sonunda kulübüne geri dönmüştü. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekizli futbolcuyu mutlaka bir yıl daha kadrosunda görmek istiyor. Yönetimler arasında pazarlıklar devam ederken Terim de yakın dostu Benfica Sportif Direktörü Rui Costa'dan kolaylık isteyecek.

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