Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray 'da şu an öncelikli bölgeler orta saha ve forvet... Bu doğrultuda listenin en üst sırasındaki iki isim de tanıdık: Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu. Geçen sezonun devre arasında takıma katılan iki oyuncu için de yoğun mesai harcanıyor. Yönetim, Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği Fernandes ile Halil için formül arıyor.

Fark kapansa da...

Fernandes için 10 milyon Euro bandında bir bonservis karşılığında Benfica ile anlaşma noktasına gelen Cim Bom ödeme planı üzerinden son görüşmelerini yapıyor. Aslan'ın hedefi, bol taksitli bir ödeme programı. Halil için de Brentford'la kıran kırana pazarlıklar devam ediyor. Her geçen gün taraflar arasındaki fark kapansa da henüz bir anlaşma olmadığı gelen haberler arasında. Ancak yönetim, iki ismi de Ağustos ayının sonuna kadar resmen açıklamayı hedefliyor.