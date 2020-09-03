Tekin direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda orta saha hattını güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Galatasaray Yönetimi, bu doğrultuda birçok koldan atağını sürdürüyor. İngiltere Championship ekibi Bournemouth’un Kolombiyalı ön liberosu Jefferson Lerma’yı kiralamak için yoğun bir pazarlık içerisinde bulunan Aslan, 25 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuya ek olarak Premier Lig’den de adayları listesinde bulunduruyor.

Sarı-Kırmızılılar, Crystal Palace’tan Cheikhou Kouyate için Londra kulübüyle satın alma opsiyonlu kiralama görüşmeleri yaparken Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’yle iplerini koparma noktasında bulunan Josef de Souza’yla da bağlantısını sürdürüyor.

Hedef, Gaziantep maçına yetiştirmek

Orta saha transferi konusunda hareketli dakikalar yaşayan Galatasaray için son olarak bir iddia daha ortaya atıldı. Sky Sports, Fulham forması giyen Stefan Johansen’in de Cim Bom’un radarında olduğunu okuyucularına duyurdu.

Süper Lig’de 2020-21 sezonunu 12 Eylül Cumartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü karşısında açacak olan Sarı-Kırmızılılar, yeni ön liberosunu bu mücadeleye yetiştirmeyi planlıyor. Özellikle orta saha transferi konusunda yapılan çalışmalarla ilgili olarak her gelişmeyi yakından takip eden teknik direktör Fatih Terim’in, görüşmelerle ilgili olarak yönetimden sık sık bilgi aldığı belirtildi.