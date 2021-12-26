Galatasaray transfer haberi: Forvette hedef Artem Dovbyk!

Devre arasında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray , forvet hattı için bir hamle yapmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesine bu doğrultuda Cedric Bakambu ve Daryl Dike gelmişti. Bakambu, Beijing Guoan'la yolları ayırdı, Dike ise ABD'de Orlando'da forma giyiyor. Gündeme bu iki oyuncunun yanı sıra bir isim daha eklendi. O da, Ukrayna Ligi'nde Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk... Dnipro ile 2023'e kadar sözleşmesi olan Dovbyk'in adı daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor 'la da anılmıştı.

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Harika bir sezon geçiriyor

Cim Bom'un, 24 yaşındaki forvetle ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. 1.89 cm boyunda ve güçlü bir fiziğe sahip olan tecrübeli oyuncu, bu sezon şu ana kadar takımı adına çıktığı 17 maçta 14 gol attı ve 5 de asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı'da da yeni yeni oynamaya başlayan Dovbyk'nin ülkesi adına da 6 maçta 2 golü bulunuyor. Cim Bom, oyuncunun tarafıyla anlaşma sağlar sağlamaz, rotayı kulübüne çevirecek.