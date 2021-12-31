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Galatasaray transfer haberi: Feghouli için Başakşehir iddiası!

Galatasaray'da yıllık ücreti ile en çok kazanan isim konumunda olan Sofiane Feghouli'nin Başakşehir'e bonservissiz olarak transferi gündeme gelmiş durumda.

31 Aralık 2021, Cuma 10:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray transfer haberi: Feghouli için Başakşehir iddiası!

Galatasaray 'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli'ye Başakşehir'in talip olduğu iddia edildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcu, son dönemde hocası Fatih Terim'le arasındaki buzları eritmişti. Ancak 3 milyon 850 bin Euro yıllık garanti ücretle takımın en çok kazanan ismi olan Feghouli'nin maliyetinden kurtulmak isteyen Galatasaray Yönetimi, oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor.

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Feghouli'nin "Evet" demesi halinde, Başakşehir'e transferinin bonservis bedelsiz olarak gerçekleşeceği ileri sürüldü.

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