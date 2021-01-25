Son dakika haberi... Sezona Falcao ile başlayan Galatasaray, sakatlıkları dolayısıyla Kolombiyalı golcüden bir türlü istediği verimi alamadı. Gol bölgesinde Diagne'yi kullanan Terim, Senegalli'nin yokluğunda ise Oğulcan ve Babel'den faydalandı.

FATİH TERİM'DEN ŞARTLI ONAY

Halil Dervişoğlu'nu kulübe için kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, ilk 11'ine forvet takviyesi yapmayı planlıyor. Simone Zaza'da son görüşmeler yapılırken, Diagne'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

İngiliz ekibi West Bromwich'in talip olduğu Diagne'ye Fatih Terim'den şartlı izin geldi.

Terim, yönetimden forvet takviyesi yapılmadan Senegalli golcünün satılmamasını istedi. Deneyimli hoca önce Zaza ile anlaşılmasını daha sonra ise Diagne'nin satışına onay verilmesini talep etti.

İkinci bir Gomis krizi ile karşılaşmak istemeyen Aslan, önce 9 numara transferi yapacak sonrasında ise Diagne'yi elden çıkaracak. (Sabah)