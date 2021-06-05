Galatasaray transfer haberi: Fatih Öztürk'ün yerine Aykut Özer
Galatasaray, yedek kalecilerinden Fatih Öztürk ile yollarını ayırmaya hazırlanırken tecrübeli kalecisi Fernando Muslera'nın önerisi doğrultusunda Fatih Karagümrük'ten ayrılan Aykut Özer'i kadrosuna katmak istiyor.
Fernando Muslera'nın yokluğunda Galatasaray 'ın yedek kalecileri Fatih Öztürk ile Okan Kocuk pek güven vermemişti. Galatasaray'da performanslarıyla Uruguaylı eldiveni aratan ikiliden Fatih Öztürk'le yolların ayrılacağı öğrenildi. 34 yaşındaki oyuncuya, 'Kulüp bul' mesajı gönderilirken, Muslera'dan flaş bir öneri geldi.
Muslera işaret etti
Tecrübeli kaleci, Karagümrük'le yollarını ayıran Aykut Özer'i işaret etti. Bonservisi elinde olan deneyimli kaleciyle önümüzdeki günlerde temas başlayabilir. Hatırlanacağı üzere Aykut Özer geçtiğimiz dönemlerde kendisine idol olarak gördüğü Muslera'nın eldivenleri ile maçlara çıkıyordu.
Süleyman Hatısaru