Galatasaray transfer haberi: Erick Pulgar için anlaşma sağlandı

Ara transfer döneminde orta sahasına mutlaka takviye yapmak isteyen Galatasaray 'da gündeme gelen son isim Erick Pulgar olmuştu. Galatasaray, Erick Pulgar için kulübü Fiorentina ile anlaşmaya vardı.

Firenze Viola'nın haberine göre Galatasaray, Erick Pulgar transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fiorentina ile satın alma opsiyonu olan bir kiralama konusunda anlaşma sağladı.

Marsilya'nın da istediği Pulgar için Galatasaray'ın avantajlı olduğu ve kulüpler bazında sağlanan anlaşmanın oyuncu ile de sağlanmasının kaldığı belirtiliyor.

2015'te Şili ekibi Universidad Catolica'dan Bologna'ya transfer olarak İtalya'ya gelen Pulgar, 2019'da 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Fiorentina kadrosuna katılmıştı. Şili Millî Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 2'si kupada olmak üzere Fiorentina ile toplam 8 maça çıkarken 441 dakika süre aldı.



