Galatasaray transfer haberi: Dwight Gayle iddiası

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da başlamış durumda. Kayserispor karşısında Falcao - Mostafa Mohamed ikilisi ile başlayan Galatasaray, forvet hattına sezon sonunda Dwight Gayle'yi de eklemek istiyor.

The Shields Gazette'den Jordan Cronin'in Daily Mirror'a dayandırdığı habere göre Galatasaray, Dwight Gayle için harekete geçmiş durumda. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu ile bir an önce anlaşma sağlanması isteniyor.





Türkiye'den tek talip Galatasaray değil!

Daily Mirror'ın haberine göre sezon sonu Newcastle ile sözleşmesi bitecek Gayle ile Türkiye'den başka kulüplerin de ilgilendiği belirtiliyor. Oyuncuya aynı zamanda Katar ve Suudi Arabistan'dan da teklifler olduğu aktarılmakta.

Yedlin ile yeniden buluşuyorlar

Galatasaray, devre arasında Newcastle'dan DeAndre Yedlin'i kadrosuna katmıştı. Dwight Gayle'nin de eski takım arkadaşının yanına gidebileceği belirtiliyor.

2013'te Peterborough'dan 5.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Crystal Palace'a transfer olan Gayle, 2016'da 12 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Newcastle kadrosuna katılmıştı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 31 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon Premier Lig'de 11 maçta şans bulabilirken 1 gol atabildi.