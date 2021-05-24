Galatasaray Yönetimi'nde krizler devam ederken, transfer çalışmaları kusursuz işliyor. Fatih Terim'inraporları doğrultusunda yeni sezon çalışmalarına başlayan Aslan, iç transferde Marcao ile sözleşme uzatmıştı. Sarı-Kırmızılılar'da şimdiki hedef: Gedson Fernandes... Geçen sezon devre arasında Benfica'dan kiralanan ve özellikle son haftalardaki performansıyla beğeni kazanan Portekizli oyuncunun, bir sezon daha kadroya katılması planlanıyor.

Terim, Costa'yla görüşecek

Bunun için de Benfica ile bu hafta yeniden görüşecek olan Aslan, 1 milyon Euro bandında bir kiralama teklifi sunacak. 22 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de mutlu olması transferin önünü açarken, Fernandes'e de yıllık 1.5 milyon Euro civarında bir ücret teklif edilecek. Görüşmelerde yine Fatih Terim'in, Benfica Sportif Direktörü Rui Costa ile olan yakınlığını kullanması bekleniyor.









2'si tamam, 2'si yolda

Cim Bom, dış transferde de Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk'le her konuda anlaşmaya vardı. Sözleşmeleri sona erecek isimleri maliyetsiz kapan Galatasaray iki yıldıza da 1 Haziran'dan sonra imza attırmayı planlıyor. Öte yandan Aslan, Düsseldorf'tan ayrılacak olan Kenan Karaman ile Sassuolo'da fazla şans bulamayan Kaan Ayhan için de devrede.

Metin Karabaş