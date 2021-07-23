Galatasaray transfer haberi: Cicaldau için anlaşma sağlandı!

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV'ye karşı alınan 5-1'lik yenilgi sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , bir süredir gündeminde yer alan Rumen orta saha Alexandru Cicaldau'nun transferini bitirdi. Galatasaray'ın transfer adına Cicaldau'nun kulübü Universitatea Craiova ile anlaşmaya vardığı açıklandı.

1996-2004 yılları arasında Romanya Profesyonel Futbol Ligi'nin başkanlığını yapan Dumitru Dragomir, Pro X kanalına yaptığı açıklamalarda transferin bittiğini belirtti.





Cicaldau'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Dragomir, "Bir haber duydum ve sizlerle de paylaşacağım. Craiova'nın en iyi oyuncusu takımdan ayrıldı. Cicaldau, evet. 6 milyon Euro artı sonraki satıştan %20 pay karşılığında Galatasaray'a satıldı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinden çıkan Cicaldau, 2018'de Universitatea Craiova'ya 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Burada gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta sahayla Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria da ilgileniyordu.

Bugün İstanbul'a geliyor!

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Cicaldau'nun yıllık 1.1 milyon Euro'dan Galatasaray ile 5 yıllık anlaşma sağladığını belirtti. Rumen oyuncunun transferi tamamlamak adına bugün İstanbul'a geleceğini aktardı.

Menajeri de doğruladı!

Cicaldau'nun menajeri Giovani Becali, Rumen basınından Fanatik.ro'ya konuştu ve "Cicaldau, Galatasaray'da. %100. Anlaşma 5 yıllık. Sözleşme imzalamak için bu akşam İstanbul'a gidiyor" ifadelerini kullandı.