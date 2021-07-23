Galatasaray transfer haberi: Cicaldau için anlaşma sağlandı!
Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın bir süredir gündeminde bulunan Rumen orta saha Alexandru Cicaldau için kulübü Universitatea Craiova ile anlaşma sağladığı belirtildi. Menajeri de transferi resmen açıklarken Cicaldau'nun gün içinde İstanbul'da olacağı aktarıldı.
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV'ye karşı alınan 5-1'lik yenilgi sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , bir süredir gündeminde yer alan Rumen orta saha Alexandru Cicaldau'nun transferini bitirdi. Galatasaray'ın transfer adına Cicaldau'nun kulübü Universitatea Craiova ile anlaşmaya vardığı açıklandı.
1996-2004 yılları arasında Romanya Profesyonel Futbol Ligi'nin başkanlığını yapan Dumitru Dragomir, Pro X kanalına yaptığı açıklamalarda transferin bittiğini belirtti.
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Cicaldau'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Dragomir, "Bir haber duydum ve sizlerle de paylaşacağım. Craiova'nın en iyi oyuncusu takımdan ayrıldı. Cicaldau, evet. 6 milyon Euro artı sonraki satıştan %20 pay karşılığında Galatasaray'a satıldı" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinden çıkan Cicaldau, 2018'de Universitatea Craiova'ya 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Burada gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta sahayla Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria da ilgileniyordu.
Bugün İstanbul'a geliyor!
Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Cicaldau'nun yıllık 1.1 milyon Euro'dan Galatasaray ile 5 yıllık anlaşma sağladığını belirtti. Rumen oyuncunun transferi tamamlamak adına bugün İstanbul'a geleceğini aktardı.
Menajeri de doğruladı!
Cicaldau'nun menajeri Giovani Becali, Rumen basınından Fanatik.ro'ya konuştu ve "Cicaldau, Galatasaray'da. %100. Anlaşma 5 yıllık. Sözleşme imzalamak için bu akşam İstanbul'a gidiyor" ifadelerini kullandı.