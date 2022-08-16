Torino'daki sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Andrea Belotti'nin nereye imza atacağı hâlâ merak konusu... Galatasaray ve Nice'in de kadrosuna katmak istediği İtalyan golcü, transfer olmak istediği Roma'nın tutumundan sıkılmış durumda.

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Karar haftası

Tuttosport'a göre transfer konusunda Roma'ya bir ültimatom veren Belotti, haftanın sonuna kadar transferine ilişkin kararın alınmasını istedi. Roma, kadrosundaki bazı isimleri planladığı şekilde gönderemediği için Belotti transferini bekletiyordu. İtalyan yıldızın Roma'nın da tavrı doğrultusunda haftanın sonuna kadar yeni takımına karar vereceği aktarılıyor.

Roma'nın Ocak ayında takıma katılmak üzere Bodo/Glimt'den Solbakken için de devrede olması nedeniyle Belotti'yi transfer edip etmeyeceği netleşmiş değil. Bu noktada Galatasaray ve Nice ihtimalleri öne çıkarken İtalyan oyuncunun Nice'in 4 yıllık sözleşme teklifine daha yakın durduğu ifade ediliyor.