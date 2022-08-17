Galatasaray transfer haberi: Belotti ile yeni görüşme

Forvet transferi konusunda Galatasaray 'ın öncelikli hedefleri arasında yer alan Andrea Belotti, Roma'dan haber beklese de bir an önce yeni takımını belirlemek istiyor. İtalyan ekibine bir ültimatom veren Belotti'nin Galatasaray ile de görüşmeleri sonlandırmadığı aktarılıyor.





Belirleyici 24 saat!

İtalyan basınından Torino Granata, Belotti'nin transferine ilişkin bugünün kritik olduğunu belirtti. İtalyan golcünün bu hafta içinde kararını vermesi bekleniyor ki Roma'ya da durumu netleştirmesi adına çağrıda bulunduğu aktarılmıştı.

Galatasaray ile yeni görüşme

Roma, özellikle Shomurodov'un takımdan ayrılması adına görüşmeleri yoğunlaştırmış durumda. Onun ayrılığı ile Belotti'yi kadrosuna katmak istiyor. Fakat Belotti'nin de Galatasaraylı yetkililer ile bir görüşme gerçekleştireceği ifade ediliyor.

Belotti, Roma'nın kendisini transfer etmek adına kadrosundaki durumu bir an önce çözmesini isterken Galatasaray ve Nice'in temasları da sürüyordu. Şimdi Galatasaray'ın gerçekleştireceği görüşmenin sonucu merak edilirken Sarı-Kırmızılıların da görüşmedeki sonuca göre anlaşmaya yakın olduğu diğer isimlere yönelebileceği tahmin ediliyor.