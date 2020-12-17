Galatasaray transfer haberi: Belhanda ve Onyekuru

Galatasaray'la yeni sözleşme imzalaması gündeme gelen Belhanda ile transfer gündemindeki Onyekuru'nun menacerliğini yapan William D'Avila'dan çarpıcı açıklamalar... İki oyuncudaki son durumla alakalı olarak Radyospor'a konuşan D'Avila, "Belhanda, Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayacak. Yeni sözleşme meselesini Galatasaray'la konuştuk. Bizim için önemli olan Belhanda'nın Galatasaray'da rahat olması.

O Galatasaray'ı, teknik direktörü de onu seviyor ve çok iyi ilişkilere sahipler. Bence Galatasaray, yeni sözleşme imzalamak ister. Fatih Terim'le arası iyi ve oynuyor. Bu sezon iyi işler yapıyor. Transfer yapmak kolay değil. Belhanda Galatasaray'ın bildiği ve başarılı olmuş bir oyuncu. Önümüzdeki haftalarda yeniden İstanbul'a geleceğim. Belhanda kalmak istiyor. Sanırım Ocak'ta bu meseleyi çözeriz" dedi.

'Aynı hoca, aynı başkan...'

Onyekuru'yla ilgili de bilgi veren D'Avila, "Önümüzdeki haftalarda bir görüşmemiz daha olacak. Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Başakşehir'den Onyekuru için teklif almadım. Ama Galatasaray onun için önemli bir opsiyon. Onyekuru için her şey pozitif. Çünkü Galatasaray'da şampiyon oldu, başarılı oldu. Galatasaray'da hiçbir sorun yaşamadı. Fatih Terim onu seviyor. Galatasaray'da her şey aynı... Aynı teknik direktör, aynı yönetim, aynı başkan... Başkan ile çok iyi ilişkilere sahibim. Monaco ile konuşacağız. Üç taraf aynı yerde buluşursa bu transfer olur. Umarım uzun vadeli bir sözleşme olur" ifadelerini kullandı.