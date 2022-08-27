Galatasaray transfer haberi: Ballo-Toure kararını değiştirdi

Galatasaray 'ın sol bek transferi adına gündeminde yer alan isimlerden Fode Ballo-Toure kararını değiştirdi. Galatasaray, Sergio Reguilon ismini gündeme alırken Ballo-Toure'nin de gelmeye sıcak baktığı belirtildi.





Teklifi kabul etti

Nice ve Nottingham Forest'ın da ilgilendiği Ballo-Toure, ilk etapta Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığını belirtmişti. Fakat TMW'nin haberine göre Senegalli sol bek, Galatasaray'ın teklifine onay verdi. Türkiye'de oynamayı kabul eden Ballo-Toure, şimdi kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Milan, Galatasaray ile görüşmelere 5 milyon Euro bonservis talebiyle başlamıştı. Şimdi oyuncunun da Galatasaray seçeneğine sıcak bakması ile durumun değişebileceği ifade ediliyor.

İki kulübün ortak bir noktada buluşmaları durumunda Ballo-Toure'nin Galatasaray'a imza atmaya hazır olduğu aktarılıyor.