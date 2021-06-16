19 Haziran'da başkanlık seçimi gerçekleştirecek olan Galatasaray 'da Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Arjantinli gazeteci Julio Pavoni, Galatasaray'ın Marcelo Saracchi'den boşalan sol bek mevkisi için Boca Juniors forması giyen Frank Fabra'yı istediğini söyledi.

"GALATASARAY, FABRA İÇİN TEKLİF YAPACAK"

TyC Sports'ta yayınlanan bir programda konuşan Pavoni, Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Fabra için teklif yapacağını iddia etti. Transferin gerçekleşmesi durumunda Fabra'nın milli takımdan arkadaşı olan Radamel Falcao ile Galatasaray'da buluşacağı belirtildi. 30 yaşındaki Fabra, Kolombiya Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan Juan Ferney Otero'nun yerine Copa America kadrosuna dahil edilmişti.





BU SEZON 18 MAÇTA FORMA GİYDİ

Kolombiya Milli Takımı'nda 22 kez forma giyen Frank Fabra, 2016 yılında Medellin'den Boca Juniors'a 1.3 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Fabra bu sezon Boca'da 15 lig, 3 Libertadores olmak üzere toplam 18 maçta forma giydi.



