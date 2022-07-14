Galatasaray transfer haberi: Amadou Diawara & Xeka yine gündemde

Avrupa'nın dört bir yanında birçok orta saha oyuncusuyla temas halinde bulunan Galatasaray için flaş bir iddia daha ortaya atıldı. İtalyan ve İngiliz gazetelerinde çıkan son haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, eski aşkı Amadou Diawara ile tekrar temasa geçti. Roma'da aradığını bulamayan ve satış listesine konulan 24 yaşındaki ön libero, devre arasında Galatasaray'a gelmeyi kabul etmemişti. Galatasaraylı yöneticilerin, Gineli orta sahayı ikna etmek üzere tekrar harekete geçtiği belirtiliyor. Roma'nın, Diawara'ya gelecek her türlü teklifi kabul etmeye hazır olduğu da haberin detayları arasında. Sarı-Kırmızılılar'ın bonserviste anlaşamaması durumunda Diawara'yı satın alma opsiyonuyla kiralayacağı iddia ediliyor.





İki Portekizli birden

Galatasaray'da alevlenen bir diğer eski aşk ise Xeka. Lille'den ayrıldıktan sonra henüz hiçbir kulüple anlaşamayan Portekizli orta saha oyuncusuna, şartlarının tekrar sorulduğu öğrenildi. İlk etapta yüksek maliyeti nedeniyle askıya alınan 27 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'ın istediği şartlara gelmesi halinde yeniden teklif yapılacağı belirtiliyor. Şu ana kadar orta sahasını Sergio Oliveira ile güçlendiren ve bir de ön libero arayan Sarı-Kırmızılılar'ın, anlaşma sağlanması halinde Xeka'yı biraz daha defansif olarak kullanmayı düşündüğü kaydedildi.