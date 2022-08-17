Galatasaray transfer haberi: Alexandre Penetra için teklif yapıldı

Marcao ve muhtemel Victor Nelsson transferlerinden önemli bir kâr elde eden Galatasaray , savunma hattı için yine potansiyelli isimlere yönelmeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, listede yer alan isimlerden Alexandre Penetra için harekete geçmiş durumda.





Teklif yapıldı

Portekiz basınından A Bola ve Record, Galatasaray'ın Penetra için resmî teklifini Famalicao'ya ilettiğini belirtti. Galatasaray'ın 20 yaşındaki savunmacı için kulübüne 2 milyon Euro artı 500 bin Euro bonuslar şeklinde bir teklifte bulunduğu aktarıldı.

Transfer yakın!

Record, yapılan teklif ile birlikte müzakerelerin ileri düzeye ulaştığını belirtti. Bonuslarla 2.5 milyon Euro seviyesine gelen teklifin Portekiz ekibi tarafından kabul edilebileceği aktarılırken anlaşmanın yakın olduğu ifade edilmekte.

Benfica altyapısından yetişen Portekizli stoper, 2020'de Famalicao'ya transfer olmuş ve 2021'de A takımda görev almaya başlamıştı. 20 yaşındaki oyuncu; Portekiz'in tüm alt yaş grubu millî takımlarında da görev yaptı.