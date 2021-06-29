Real Betis ve Sevilla takımlarını takip eden, İspanyol AS gazetesinin Sevilla temsilcisi Jose Antonio Espina, Moreno'nun Galatasaray 'a "evet" dediğini söyledi.

REAL BETİS SATMAK İSTİYOR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Espina, "Mesele oyuncunun Galatasaray'la anlaşması değil. Doğru, Moreno, Galatasaray'a anlaştı. Real Betis'te 800 bin Euro'ya yakın kazanıyor; ama Galatasaray'a giderse, 1.2 milyon Euro kazanacak. Sorun şu ki Betis onu kiralık olarak vermek istemiyor. Kulüp şu anda çok büyük bir ekonomik dar boğaz içerisinde; La Liga yönetiminin transferle ilgili harcama limitleri, hareket etmelerini engelliyor. O nedenle Moreno başta olmak üzere, bazı oyuncularını satmak zorunda. Moreno, 7 milyon Euro'dan fazla bir paraya mâl olmuştu. Şimdi Betis, 4-5 milyon Euro'ya ulaşan bir satış rakamı belirledi. Gördüğüm kadarıyla Galatasaray'da ekonomik olarak çok zorlanıyor. Bu rakama ödemek güç. Önümüzdeki günlerde başka bir çözüm üretilir mi göreceğiz" dedi.