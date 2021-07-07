Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'ın geride kalan sezonun ikinci yarısını geçirdiği Birmingham'dan ayrılan Alen Halilovic'e teklif yaptığı belirtildi.

Birmingham ile anlaşamadı

Hırvatistan basınından tportal'ın haberine göre Alen Halilovic, geride kalan sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Birmingham ile sözleşmesinin bitmesi sonrası yeniden anlaşma sağlayamadı. İngiliz ekibinin sözleşme uzatma talebine rağmen Halilovic, şartlar nedeniyle bu teklifi reddetti ve serbest kaldı. Kariyerine başka bir takımda devam etmeyi planlayan Halilovic'e ise Galatasaray ve Yunanistan'dan Panathinaikos'un teklifte bulundukları aktarıldı.





Henüz 25 yaşında olmasına rağmen Halilovic; kariyerinde Dinamo Zagreb, Barcelona, Sporting Gijon, Hamburg, Las Palmas, Milan, Standard Liege, Heerenveen ve Birmingham gibi birçok takımın formasını giydi. Daha önce Türkiye veya Yunanistan'da oynamayan Halilovic'in yeni bir maceraya hazır olduğu belirtilmekte.