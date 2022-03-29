Al Ahly'nin orta saha oyuncusu Aliou Dieng'in ismi uzun süredir Galatasaray ile anılıyor. Galatasaray'ın girişimlerine rağmen Dieng'i satmaya sıcak bakmayan Mısır ekibinin tavrı değişti.

Mısır basınında birçok kaynağın ortak şekilde paylaştığı habere göre Al Ahly, maddi anlamda kazanç sağlamayı planladığı Aliou Dieng'in yaz aylarındaki satışına sıcak bakıyor. Geride kalan süreçte Dieng'in takım için öneminden kaynaklı satışının düşünülmediği ama maddi getiri seçeneğiyle satışa hazır olunduğu ifade ediliyor.

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Şartlar belli oldu

Al Ahly, Malili orta saha oyuncusunu 8 milyon dolar ve üzerindeki teklifler karşılığında göndermeye sıcak bakıyor. Oyuncu ile de yapılan görüşmede profesyonel kariyeri adına bir engel olunmayacağı belirtilirken Dieng'in de kulüp çıkarlarına en uygun teklifi getirecek takıma yöneleceği aktarılmakta.

Mısır basınındaki haberlerde oyuncuyla Aston Villa, Feyenoord ve Galatasaray ile birlikte birçok Avrupa ve Körfez ülkesi takımlarının ilgilendikleri iddia ediliyor.

Bu iddialar dışında ise son olarak gazeteci Mohamed Farouk, Watford'un Dieng için olan teklifini 3 milyon dolardan 4 milyon dolar seviyesine çıkardığını aktardı.