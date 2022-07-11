Aaron Ramsey, 1 sene daha sözleşmesinin bulunduğu Juventus ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Premier Lig'e dönmek isteyen tecrübeli oyuncunun Galatasaray 'dan da teklif aldığı belirtildi.

Calciomercato'nun haberine göre Juventus, Aaron Ramsey ile yolllarını ayırmak istiyor. 1 sene daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Galli oyuncunun yüksek maaşından kurtulmak isteyen Juventus, bir an önce kendisini gönderme çabasında.

32 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'e dönmek istediği ve bu nedenle Galatasaray'dan aldığı teklifi de reddettiği iddia edildi.

Premier Lig ihtimali henüz netleşmeyen Ramsey'nin duruma göre millî takımdan arkadaşı Bale ve Chiellini gibi MLS ihtimalini de değerlendirmeye alabileceği aktarılıyor.