Galatasaray transfer haberi! 5 aylığına Bafetimbi Gomis

Aslan'ın yeni santrforu Bafetimbi Gomis oluyor... Sarı- Kırmızılılar, Arap kulübü Al Hilal'le olan sözleşmesini sona erdiren 36 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya vardı. Sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek olan Gomis'in kontratında 1 yıllık opsiyon olacak. Belirli bir sayıda maça çıkması halinde opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve tecrübeli golcü önümüzdeki sezonu da Galatasaray'da geçirecek. Görüşmeler sırasında Sarı-Kırmızılı yönetimin önerdiği ücretle, menacer Mendy'nin talebi arasında ciddi bir fark olmasına rağmen, Gomis'in yuvaya dönme isteğinin ağır bastığı ve mutabakatın bu şekilde sağlandığı bildirildi.

İmzalarsa, Alanya'da sahada

Anlaşmada son anda bir pürüz çıkmaması halinde, çok kısa süre içerisinde Gomis'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Galatasaray Yönetimi, tecrübeli futbolcuyu aynı zamanda Avrupa Ligi'ni düşünerek UEFA'nın kadro güncellemesine yetiştirmeyi planlıyor. Sezon içerisinde Suudi Arabistan Ligi'nde düzenli olarak forma giyen ve herhangi bir sakatlığı bulunmayan Gomis'in, ligdeki Alanyaspor karşılaşmasında oynamasında da bir sakınca bulunmadığı belirtiliyor,

Kral oldu, para kazandırdı

2017-2018 sezonunda Galatasaray tarafından bonservisi 2.5 milyon Euro karşılığında alınan Gomis, o yıl Süper Lig 'de tam 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmayı başarmış ve Aslan'ı şampiyonluğa taşımıştı. O dönemde 33 yaşında olan Bafetimbi Gomis, Sarı-Kırmızılı formayla 42 maça çıkarken, 32 gol ve 6 asiste imza attı. O sezon geciken alacakları nedeniyle zaman zaman sorun çıkaran ve hatta bir deplasmana gitmeyi reddeden Gomis, lig bittiğinde 3 milyon 350 bin Euro olan maaşının 3 milyon 850 bin Euro'luk Feghouli seviyesine çekilmesini isteyince gözden çıkarılmış ve 6 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e satılmıştı.