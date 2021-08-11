Galatasaray transfer haberi: 3 yıldız yolcu

Galatasaray 'da yönetim, dış transfer kadar iç transfer çalışmalarında da yoğun mesai harcıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın ilk hedefi, Falcao'nun sözleşmesini mümkün olan en az hasarla feshetmek, Feghouli ve Diagne'yi de bonservis geliriyle birlikte satmak. Falcao'nun menajeriyle bu hafta bir görüşme gerçekleşecek. Diagne için de İtalyan kulübü Cagliari ile pazarlıklar devam ediyor. Feghouli'nin ise İspanyol kulüpleriyle yaptığı görüşme sonuçsuz kaldı. Cezayirli yıldızın menajeri de İstanbul'a davet edildi.