Galatasaray transfer dönemini kârlı kapattı

Futbol devre arası transfer dönemi sona ererken, Galatasaray en hareketli geçiren takımlardan oldu. Sarı-kırmızılılar kadrosuna 6 futbolcu takviye yaparken, 4 oyuncusu ile de yollarını ayırdı. Bu sezon A takımda forma giyen ve gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken genç futbolcu Ozan Kabak, Avrupa’ya transfer oldu. Ozan, Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'a transfer olurken kulübüne de 11 milyon Euro kazandırdı. Takımdaki önemli futbolculardan olan Garry Rodrigues ise Suudi Arabistan takımı Al Ittihad’a 10 milyon 250 bin Dolar’a (8 milyon 950 bin Euro) giderek Cimbom'a para kazandırdı. Galatasaray devre arası transfer döneminde futbolcu satışlarından toplam 19 milyon 950 bin Euro kasasına koydu. Aslan ayrıca Serdar Aziz ve Tarık Çamdal'ın sözleşmesini ise feshetti.

Transfere 17 milyon Euro harcadı

Forvet bölgesine transfer için yoğun mesai harcayan sarı-kırmızılılar, bu bölgeye Kasımpaşa’dan Mbaye Diagne’yi ve Olimpik Marsilya’da oynayan Kostas Mitroglou’nu transfer etti. Cimbom, Diagne için Paşa’ya 10 milyon Euro verirken, Mitroglou’yu ise bedelsiz olarak kiraladı. Christian Luyindama’nın kiralık bedeli olarak Standard Liege’e 3 milyon Euro verecek olan Aslan, Semih Kaya’yı ise bedelsiz olarak kiraladı. Marcao’nun transferinde kulübü Chaves’e 4 milyon Euro ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Emre Taşdemir transferinde ise oyuncunun bonservisi elinde olduğu için ücret vermedi. Galatasaray bu transfer döneminde futbolcu transferine toplam 17 milyon Euro harcadı.

Takımdan giden futbolculardan 19 milyon 950 bin Euro kazanan Galatasaray, transfer için ise 17 milyon Euro verdi. Sarı-kırmızılılar böyle bu transfer döneminde 2 milyon 950 Euro kar etti.

Galatasaray’ın 2018-2019 sezonun devre arası transfer dönemindeki transferler hareketleri şöyle:

Gelenler

Marcao ---> Chaves (4 milyon Euro)

Emre Taşdemir ---> (Bedelsiz bonservisiyle)

Semih Kaya ---> Sparta Prag (Bedelsiz kiralık)

Mbaye Diagne ---> Kasımpaşa (10 milyon Euro)

Kostas Mitroglou ---> O. Marsilya (Bedelsiz kiralık)

Christian Luyindama ---> Standard Liege (3 milyon Euro)

Gidenler

Ozan Kabak ---> VfB Stuttgart (11 milyon Euro)

Garry Rodrigues ---> Al Ittihad (10 milyon 250 bin Dolar) (8 milyon 950 bin Euro)

Tarık Çamdal ---> Sözleşmesi feshedildi

Serdar Aziz ---> Sözleşmesi feshedildi

İHA