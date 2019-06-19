Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray, dün akşam sürpriz bir transfer görüşmesi yaptı. Forvet bölgesi için transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray'ın Meksikalı bir ismi kadrosuna katmak istediği ortaya çıktı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

GALATASARAY'DAN CHICHARITO BOMBASI!

Mbaye Diagne'yi Suudi Arabistan'a satmaya çalışan Galatasaray'da Fatih Terim, bir diğer golcüsü Kostas Mitroglou'nu yeni sezonda kadroda düşünmüyor. Mitroglou yerine alternatif forvet olarak Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i isteyen sarı-kırmızılılar, birinci golcü olarak 'Chicharito' lakaplı Javier Hernandez için girişimlere başladı.

Albayrak müjdeyi verdi!

Bu transferin perde arkasını ise Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ortaya çıkardı. Dün Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu'nun ödül törenine katılan Albayrak, "Transfer görüşmesini yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor" dedi ve o ismin Meksikalı ünlü golcü Chicharito olduğu öğrenildi. Chicharito'nun menajeri ile ilk görüşmeyi gerçekleştiren Albayrak, 31 yaşındaki santrforun şartlarını öğrendi.

Şampiyonlar Ligi seviyesinde...

Dursun Özbek, Ocak 2018'de Mustafa Cengiz'e karşı seçimi kazansaydı Chicharito Galatasaray'a gelecekti. Bir buçuk sene sonra tekrar sarı-kırmızılı kulübün gündemine giren Meksikalı yıldız, geride kalan sezonda West Ham'da 25 Premier Lig maçına çıktı ve 7 gol-3 asistlik bir performans sergiledi. İngiliz ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kalan Chicharito'yu Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir hücum oyuncusu olarak görüyor. (Sabah)

SON DAKİKA ENES ÜNAL AÇIKLAMASI!

Forvet hattında Mbaye Diagne'yi elden çıkarmaya çalışan Galatasaray için İspanya'da yeni bir iddia ortaya atıldı. Transfer çalışmalarında gaza basan sarı-kırmızılıların, Enes Ünal'ı almak istediği kaydedildi. El Mundo Deportivo'da çıkan haberde, Galatasaray yönetiminin bonservisi Villarreal'de olan ve en son kiralık olarak Valladolid forması giyen 22 yaşındaki Türk yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi. Taraflar anlaşırsa milli futbolcu, yeni sezonda Galatasaray forması giyebilir. Enes, geçen sezon Valladolid'de 6 gol, 3 asistle oynadı.

2016'da Bursaspor'un altyapısından çıktıktan sonra 4.4 milyon Euro'ya Manchester City'nin yolunu tutan Enes, Belçika, İspanya ve Hollanda'da kulüplere kiralık verildi. Sırasıyla Genk, Nac Breda ve Twente formalarını giyen milli futbolcu, 2017'deki Twente performansıyla M.City'den 14 milyon Euro'ya Villarreal takımının yolunu tuttu. İspanyol ekibi ise Enes'i kiralık olarak Levante ve Real Valladolid'e yolladı.

İspanya'da çıkan habere yönelik Enes Ünal'ın menajeri Batur Altıparmak konuştu. Altıparmak, "G.Saray cephesinden teklif yok. Biz Enes'in kariyer planlamasında Türkiye'ye dönme şıkkını hiç düşünmedik. Valladolid'de iyi bir sezon geçirdi. Villarreal ile 3 yıl daha kontratı var. Kariyerine İspanya'da devam edecek" dedi. (Sabah)

YUNUS AKGÜN'E LAZIO KANCASI!

İtalya Serie A takımlarından Lazio, G.Saray'ın 2000 doğumlu oyuncusu Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istiyor.

Corierre dello Sport gazetesi; Yunus'un Lazio yolunda olduğunu yazdı. Devre arasında da 18 yaşındaki futbolcuyu isteyen İtalyan kulübü, genç yıldız adayını kadrosuna katıp geleceğe yatırım yapmayı hedefliyor.

Adekanye'yi (20) bonservis bedeli olmadan alan Lazio, Yunus'u da transfer ederek iki oyuncuyu gelişmesi için başka bir kulübe kiralık vermeyi planlıyor.

GALATASARAY CENK TOSUN'İ KİRALAMAK İSTİYOR!

Golcü arayışlarına hız veren G.Saray’da sürpriz bir isim gündeme geldi. Welbeck, Muriqi ve Tetteh konusunda görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Everton’da forma giyen Milli yıldız Cenk Tosun’u da golcü listesine ekledi.

G.Saray, İngiliz ekibi tarafından kadroda düşünülmeyen 28 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Cenk Tosun da daha fazla oynamak için Sarı-Kırmızılı takımın teklifi ne sıcak bakıyor. Ada temsilcisi ile görüşmeler sürüyor. Başarılı forveti sözleşmesi 2022 yılının haziran ayında bitiyor. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, 2018 Ocak ayında 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olmuştu.

Galatasaray, Everton’la Onyekuru konusunda yapılan görüşmelerde de sona yaklaştı. Nijeryalı yıldızın, Sarı-Kırmızılı takıma dönmeyi isteği, Ada ekibinin satış ısrarını kırdı. Everton başarılı oyuncusunu 1 yıl daha Galatasaray’a kiralama sıcak bakıyor. Bu hafta transferin açıklanması bekleniyor. Nijeryalı oyuncu Afrika kupası’nda mücadele edecek. İmzaların bu turnuva sonrası atılması bekleniyor. (Akşam)

GALATASARAY'DA MEVLÜT ERDİNÇ SÜRPRİZİ!

Transferde her bölge için ince eleyip sık dokuyan Galatasaray’da amaç, bol alternatifli güçlü bir kadro kurmak.

Geçen sezon ‘güçlü kulübe’ sıkıntısı çeken sarı-kırmızılılarda yerli oyuncu rotasyonuna çok önem veriliyor ve transfer politikasının ilkelerinden biri de, kaliteli yerli futbolcu... Bu anlamda forvete de alternatif yerli bir oyuncu isteyen teknik direktör Fatih Terim, 2008 yılından beri gözdesi olan Mevlüt Erdinç’e yeşil ışık yaktı. Geçen sezonu Antalyaspor’da kiralık olarak geçiren ve toplam 14 gol kaydeden 32 yaşındaki futbolcunun Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Albayrak’tan çıkarma

Galatasaraylı idareciler, teknik direktör Fatih Terim’in kendisini takımda görmek istediğini Mevlüt’e iletirken, golcü oyuncuya “Başakşehir’den bonservisini al, takımda yerin hazır” denildi. Galatasaraylı yetkililer bu transfer için 750 bin avroluk bir bütçe ayırabileceklerini ifade ederken, yöneticilerden Abdürrahim Albayrak da, bonservisi Everton’da olan Henry Onyekuru ve Arsenal ile sözleşmesi biten Danny Welbeck için sahaya indi. İdare menajer Şükrü Hanedar ile birlikte Ada’ya giden Albayrak transferleri kampa yetiştirmeye çalışacak. (Türkiye Gazetesi)

FATİH TERİM DENİZ TÜRÜÇ'Ü ARADI!

Galatasaray’da Fatih Terim, ilk kez A Milli Takım’a çağırdığı Kayseri’nin 10 numaralı yıldızı Deniz Türüç’ü aradı ve “Seni takımımda görmek istiyorum” dedi. Deniz, Aslan olmayı çok istiyor, Cim Bom da kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor.

Her iki kanatta da forma giyebilen 26 yaşındaki futbolcuyu, A Milli Takım kadrosuna ilk alan ve oynatan isim olan Terim’in gelişmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

Ekonomik anlamda rahatlayacaklar...

Deniz’in de Cim Bom’da oynamak konusunda büyük bir arzusunun bulunduğu ve transferinin gerçekleşmesi adına kulübünden kolaylık beklediği bildirildi. Kayseri’nin ekonomik anlamda zor günler geçirmesi sebebiyle Deniz’i satarak finansal anlamda rahatlamak istediği ifade edilirken, Sarı-Kırmızılılar’ın önümüzdeki günlerde teklifini resmi olarak iletmesi bekleniyor. Terim ve Deniz, geçen sezonki maçlar öncesinde birbirlerine sarılarak başarı dileklerinde bulunuyorlardı.

‘Parayı veren imzayı attırır’

Deniz Türüç ile ilgili çıkan transfer haberleri ile ilgili olarak konuşan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Deniz Türüç hangi takımda oynamak ister, kimi tercih eder bilemiyorum. Ancak Deniz ile 1 yıllık daha sözleşmemiz var. Gerçekten Deniz Türüç’ü isteyen varsa, bizimle anlaşmaya varmadan da alıp götürebilir. Deniz’in çıkış opsiyonu 10 milyon Euro. Bu parayı veren herkes, bize sormadan Deniz ile sözleşme yapabilir” açıklamasını yaptı. (Ömer Necati Albayrak)

SELÇUK İNAN İMZAYA HAZIR!

Uzun yıllardır Galatasaray’a hizmet eden ve bu camiada sayısız kupa kazanan kaptan Selçuk İnan’ın sözleşmesi, sezon sonunda bitmişti. Teknik direktör Fatih Terim’in, takımın en tecrübeli oyuncularının başında gelen Selçuk’un en az bir sezon daha kalmasını istediği bildirildi.

34 yaşındaki orta saha oyuncusunun, yönetimin kendisine sunacağı teklifi de hiç düşünmeden kabul etmeye hazır olduğu ve futbolu da Cim Bom’da bırakmayı kafasına koyduğu konuşuluyor.

GALATASARAY ONYEKURU İÇİN GAZA BASTI!

Geride bıraktığımız sezonun başında İngiltere Premier Ligi ekibi Everton’dan kiralanan Henry Onyekuru, gösterdiği harika performansla taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. Hem Türkiye Kupası hem Süper Lig’de kazanılan şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Onyekuru’nun takımda kalmasını isteyen Sarı- Kırmızılılar, bunun için elini çabuk tuttu Cuma günü başlayacak olan Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan Onyekuru’nun burada da iyi bir futbol ortaya koyacağını düşünen Cim Bom’un kurmayları, genç yıldızın taliplerinin çoğalmaması adına hemen İngilizler’le 1 yıl daha kiralama teklifi üzerinden masaya oturdu.

Onlar da sıcak bakıyor

Aslan’ın, önümüzdeki sezon da Devler Ligi’nde oynayacak olmasının 22 yaşındaki oyuncu için önemli bir fırsat olduğunu düşünen Everton’ın, geçen sezon yapılan anlaşmadaki şartlar üzerinden Onyekuru’yu yine Aslan’a vereceği öğrenildi. Anlaşmanın birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor. (Metin Karabaş)



