Galatasaray'ın Trezeguet aşkı alevlendi... Son 2 transfer döneminde Galatasaray’ın çok istediği Trezeguet tekrar gündemde... Kasımpaşa 12 milyon Euro’dan kapıyı açtı. Sarı-Kırmızılılar ise 5 milyon Euro’ya kadar çıkıp, takasta futbolcu önerisi de yaptı. Kanat bölgesine iki takviye birden yapacak Galatasaray, kısa zamanda Babel’e imza attıracak. Alınacak diğer oyuncu konusunda ise liste bir hayli kabarık. Hedefteki son isim bir hayli tanıdık: Trezeguet. Ayrıca Galatasaray'da son dakika transfer haberleri ve tüm detaylar..

SON DAKİKA TREZEGUET BOMBASI!

Geçen sezonun başında ve devre arasında Sarı-Kırmızılılar’ın çok istediği Mısırlı yıldız için yeniden çalışmalar başladı. Teknik direktör Fatih Terim’in oyun tarzını çok beğendiği Trezeguet için Sarı-Kırmızılılar nabız yoklarken, ‘tok satıcı’ rolündeki Kasımpaşa kapıyı 12 milyon Euro seviyelerinden açtı. Galatasaray ise 5 milyon Euro’ya kadar çıkıp, üstüne takasta futbolcu verebileceklerini iletti.

Ahmet Çalık, Ömer Bayram...

Görüşmelerin olgunlaşması halinde Cim Bom, takasta Ömer Bayram ve Ahmet Çalık gibi isimleri Kasımpaşa’ya önerecek. 10 milyon Euro’ya alınan Diagne’nin transferi sürecinde Kasımpaşa ile yakın ilişkiler kuran Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, hafta içinde kulübün sahibi Turgay Ciner ile görüşmeyi planlıyor.

Transferde rakip Lyon

24 yaşındaki Trezeguet için Galatasaray’ın transferdeki en ciddi rakibi Lyon. Fransız devi bir süredir Mısırlı kanat oyuncusu ile ilgileniyor ancak kulüpler düzeyinde resmi adımların henüz atılmadığı öğrenildi. Galatasaray cephesi, transfer piyasası kızışmadan Trezeguet konusunda elini çabuk tutacak.

Galatasaray cephesi, transfer piyasası kızışmadan Trezeguet konusunda elini çabuk tutacak. Geride bıraktığımız sezon 34 lig maçının hepsinde oynayan 24 yaşındaki Mısırlı yıldız, 9 gol, 9 asistlik istatistik yakaladı.

GOMIS'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI!

2017-2018 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan ve kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Bafetimbi Gomis, Türkiye'den transfer teklifi almadığını açıkladı. Adı Fenerbahçe ile anılan Gomis, "Kalbim her zaman Galatasaray'la" ifadelerini kullandı.

MURIC İÇİN TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Vedat Muriç savaşı kızışmaya başladı... Fatih Terim’in alternatif forvet olarak kadroda düşündüğü Vedat Muriç için Galatasaray teklifini 3 milyon Euro’ya yükseltti. Öte yandan Sarı Kırmızılı ekip, Marsilya'nın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Mbaye Diagne'nin bonservisini 15 milyon Euro olarak belirledi.

Muriç Cim Bom’u istiyor

Yönetim bu rakamın üstüne çıkmayı kolay kolay düşünmüyor. Galatasaray’ın transferdeki en büyük artısı ise Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Vedat Muriç’in Sarı-Kırmızılı formayı giymeye sıcak bakması. Muriç, 17 gol, 7 asistlik performansıyla lige damgasını vuran forvetlerden biri...

DIAGNE'YE MARSİLYA TALİP

Yönetimin bu ay içinde kesin olarak satmayı hedeflediği Mbaye Diagne’ye yeni bir talip çıktı. Suudi Arabistan kulüplerinin ciddi şekilde ilgilendiği Senegalli forvet, Marsilya’nın da transfer listesinde yer alıyor. Portekiz’in yüksek tirajlı gazetelerinden A Bola’nın haberine göre Marsilya, Marega Porto), Andre Silva (Milan), Batshuayi (Chelsea), Llorente (boşta) ve Mbaye Diagne’den birini kadroya katacak. Galatasaray’ın Diagne için belirlediği fiyat 15 milyon Euro.

SELÇUK İNAN GERİ SAYIMDA

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte Aslan’da sıra transfere geldi. Bugünden itibaren çalışmalar iyice hızlanacak. Galatasaray Yönetimi, 8 sezondur takımda olan ve 1 sene daha kalması için el sıkıştığı Selçuk İnan’a resmi mukavele imzalatmaya hazırlanıyor.

Kaptan da sabırsızlıkla haber bekliyor. Yıllık maaşını 500 bin Euro’ya kadar çeken Selçuk, kariyerini Sarı-Kırmızılı forma ile noktalamayı planlıyor.

BELHANDA VE FEGHOULI'DEN AYRILIĞA VETO!

Galatasaray’da önemli bonservis kazandırmaları beklenen Belhanda ve Feghouli, tam tersi bir karar verdi. Sarı-kırmızılı kulüpte huzurlu olduklarını anlatan yıldızlar, Şampiyonlar Ligi faktörünü de öne çıkarıp, ayrılığı veto etti.

Galatasaray’da şampiyonluktaki pay sahibi olan yıldızlar; Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli için karar alındı. Sarı-kırmızılılarda ne Belhanda ne de Feghouli bir yere gitmeyecek. Cim-Bom’da Diagne ile beraber satılmaları halinde kulübe önemli bonservis kazandırmaları beklenen iki yıldız ayrılma fikrine sıcak bakmadıklarını yineledi.

Kulüp idarecileriyle görüşen Belhanda ve Feghouli, Galatasaray’da oynamaktan dolayı mutlu olduklarını, kesinlikle kariyerlerini sarı-kırmızılı forma altında sürdürmek istediklerini söyledi. Bu nedenle gelen tekliflere soğuk baktıklarının altını çizen Belhanda ve Feghouli, Galatasaray’daki aile ortamına dikkat çekerek, “Para değil huzur arıyorduk. Galatasaray’da bunu yakaladık” ifadelerini kullandı.

Müslüman olduklarını ve Türkiye’de çok mutlu olduklarını belirten futbolcuların, ayrıca Şampiyonlar Ligi faktörüne de dikkat çekerek, “Bir futbolcu için Şampiyonlar Ligi’nde oynamak büyük bir gurur. Galatasaray ile 2 sene üst üste bunu gerçekleştireceğiz” dedikleri kaydedildi. Galatasaray ile 2021-22’ye kadar sözleşmesi bulunan Feghouli, kulüpten 3 milyon 850 bin euro alırken, bonuslarla beraber kazancı 4.5 milyon euroya yaklaşıyor.

Belhanda ise Cim-Bom’dan 3 milyon 350 bin euro garanti ücret alıyor. 2 sene dana mukavelesi bulunan Faslı futbolcunun da yine bonuslarla beraber kazancı 4 milyon euro civarında. Diğer taraftan özellikle her iki futbolcunun da Arap kulüplerinin tekliflerinin değerlendirmeleri için bunun neredeyse iki katına yakın bir öneriye ancak olumlu yanıt verebilecekleri konuşuluyor. (Skorer)

GALATASARAY BANEGA İÇİN İSPANYA'YA GİDİYOR!

Önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen Ndiaye'nin yerine oyuncu arayan Galatasaray'da ilk tercih Sevilla'da forma giyen Arjantinli 8 numara Ever Banega.... Menajeriyle birçok kez görüşme yapan Sarı-Kırmızılılar şimdi de kulübü Sevilla ile masaya oturmak için harekete geçiyor. Banega trasferi için bu hafta oldukça kritik olacak.

İdari direktör Şükrü Hanedan bu hafta içinde Sevilla kulübü ile görüşmek için İspanya'ya gidecek ve şartları konuştuktan sonra teklifini sunacak. G.Saray'ın 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Banega'nın sözleşmesi 2020 yılında sona ereceği için Galatasaray bu transferde önemli avantaja sahip. Ancak G.Saray'ın FFP anlaşması olduğu için Sevilla'nın ne kadar bonservis isteyeceği de kritik öneme sahip.

Sevilla'dan fazla kazanacak!

Banega'yı Galatasaray dışında Boca Juniors da istiyor. Sevilla'da yılda 2.2 milyon Euro kazanan Banega'ya G.Saray'ın teklifi 3 milyon Euro olmuştu. Banega 65 kez Arjantin Milli Takım forması giydi.

Galatasaray, Banega için 5 milyon Euro'yu gözden çıkartırken, Sevilla'nın 7 milyon isteyeceği iddia edildi. (Takvim)

GALATASARAY'DA TRAORE PLANI!

Galatasaray yeni sezon için futbolcu arayışlarını sürdürürken, forvet hattı için gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-Kırmızılılar’ın Monaco’dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan ve ardından da Macaristan temsilcisi Ujpest’e giden Fildişi Sahilli Lacina Traore’yi renklerine bağlamak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Fransız basınına konuşan 29 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü, “Galatasaray bu kış da beni aradı ama son dakikada Kostas Mitroglou’yu tercih etti. Çünkü Marsilya, Yunanlı oyuncunun maaşının büyük bir kısmını karşıladı. Ben de Ujpest’e gittim. Sarı-Kırmızılı yönetim, şu anda bonservisim elimde olduğu için benimle ilgileniyor. Bana performansa dayalı sözleşme önerdiler” dedi.

Traore’nin de G.Saray’ın Şampiyonlar Ligi’nde direkt gruplarda yer alacak olması sebebiyle yıllık 1.5 milyon euro garanti para, maç başı ve bonuslar içeren teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Kariyerinde Cluj, Krasnodar, Anji, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Gijon ve Amiens formaları giyen Fildişili forvet, geçen sezon Ujpest’te 13 maça çıkarken rakip fileleri 3 kez havalandırmıştı. (Star)















