Galatasaray Dubai'ye forvet çıkarması yaptı. Görüşmeler son sürat devam ediyor. Pato ve Alan transferleri artık bitme noktasına geldi. Galatasaray'da ayrıca Tetteh ismi de gündemden düşmedi. İşte 23 Ocak Son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

DUBAİ'DE KIRAN KIRANA PATO PAZARLIĞI

Aslan’da tek gündem Alan Carvalho değil. Sarı- Kırmızılı yöneticiler, Dubai çıkarmasında Pato’nun transferi için de temaslarda bulunuyor. Tianjin ile birlikte kamp çalışmalarına katılan Brezilyalı golcünün bonservisi konusunda, tarafların pazarlık yaptığı belirtiliyor. Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Pato girişiminde yaşanan gelişmeleri sürekli olarak hem teknik patron Fatih Terim hem de kulüp başkanı Mustafa Cengiz’le paylaşıyor.

16 milyon Euro boşta!

Oyuncu satışları sonrasında 16 milyon Euro civarında bonservis bedeli kullanma hakkı bulunan Sarı-Kırmızılılar, Alan ve Pato’yu renklerine bağlayarak ara transfer dönemini kapatmayı hedefliyor. Pato geçtiğimiz sezon Tianjin formasıyla 33 resmi maçta 19 gol 5 asistlik performans sergiledi. Başkan Cengiz, bu transferle birlikte taraftarla arasındaki bağı yeniden güçlendirmek istiyor.

ALAN GÖZTEPE MAÇINDA SAHADA!

Alan Carvalho transferinde artık mutlu sona ulaşması an meselesi olan Galatasaray’da, yöneticilerin planı belli oldu. Çin kulübü Guangzhou’nun kamp yaptığı Dubai’ye giden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve idari menacer Şükrü Hanedar, çok önemli temaslarda bulundu. İkilinin hedefi, Alan’ı cumartesi günkü Göztepe deplasmanına götürebilmek. Brezilyalı forvet ise bu süreçte takımıyla birlikte kamp çalışmalarına devam ediyor ve fiziksel açıdan ikinci yarıya hazır hale gelmeye çabalıyor.

Bonservis ve imza parası

Ancak bu transfer Galatasaray’a beklenenden daha pahalıya mâl olacak gibi görünüyor. Çünkü Sarı- Kırmızılılar, 29 yaşındaki forvet için hem bonservis bedeli hem de imza parası ödeyecek. Galatasaray’ın, Guangzhou’ya 3 milyon Euro, oyuncuya da imza parasıyla birlikte yıllık 4 milyon Euro vermesi bekleniyor.

Gönderileri beğeniyor

Bu arada Alan Carvalho, Galatasaray taraftarıyla temas kurmaya başladı. Brezilyalı futbolcu, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan gönderileri beğenerek, bir anlamda camiaya mesaj gönderiyor. Alan’ın eşi de geçtiğimiz günlerde sarı ve kırmızı renkteki kıyafetiyle, Galatasaray taraftarına, “Biz hazırız” imasında bulunmuştu. (Metin Karabaş)

BELHANDA'YA ŞARTLI ONAY!

Araplar, Faslı yıldızla 5 milyon Euro yıllık ücret karşılığında el sıkıştı. Yönetim, son sözü Fatih hocaya bırakırken, Terim’den şartlı onay çıktığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adam, 2 forvet transferi birden yapılırsa, Belhanda’nın gitmesine izin verecek. 1 golcü alınması durumunda ise 4-2-3-1 sistemine devam edeceği için, Belhanda’nın takımda kalmasını istiyor.

GALATASARAY İÇİN DEFREL İDDİASI!

Gün geçmiyor ki, Galatasaray’ın transfer gündemine yeni bir golcü adayı gelmesin. Bu kez de İtalyan medyası, Sarı- Kırmızılılar’ın Sampdoria’da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Roma’da bulunan Defrel’in peşinde olduğunu öne sürdü.

27 yaşındaki Fransız santrfor Gregoire Defrel, bu sezon Sampdoria formasıyla 22 resmi maçta 1356 dakika şans bulurken, 7 gol 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray’ın bu transferi gerçekleştirmesi için, Roma’yla birlikte, Sampdoria’nın da izni ve kiralık kontratı iptal etmesi gerekiyor.

MACAR FORVET GÜNDEMDE!

Galatasaray, Hoffenheim forması giyen Macar forvet Adam Szalai'i transfer etmek istiyor.

Sarı kırmızılıların bu transferi bitirmek için çok çabaladığı ancak oyuncunun Hoffenheim'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Galatasaray 31 yaşındaki forvet için daha önce 3 milyon Euro teklifte bulunmuş ancak oyuncu bu teklifi reddetmişti.

Adam Szalai'nin Hoffenheim ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Tecrübeli forvet bu sezon forma giydiği 23 karşılaşmada 4 gol, 2 asist ile oynadı. (Ajansspor)

ONYEKURU İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI!

Sezon başında Everton’dan kiralanan Onyekuru, gösterdiği performans ve attığı gollerle bir anda ön plana çıktı. Yapılan mukavelede satın alma opsiyonu bulunmuyordu. Hatta Ankaragücü maçından sonra Hasan Şaş, “Onyekuru bizden sonra gideceği takımlarda daha da iyi olacaktır” demişti. Yani onun bile Onyekuru’nun kalması yönünde umudu yoktu. Ancak; Galatasaray, Everton’la bonservis pazarlığına başladı. Futbolcunun da kalmak istemesi, bu transferdeki en önemli avantaj olarak öne çıkıyor. Onyekuru ise dün sosyal medya hesabından anlamlı fotoğrafl ar paylaştı.

İlkinde 2012 yılında henüz 14 yaşındayken Drogba’yla olan fotoğrafını yayınladı. İkincisinde ise kendisinin ve Drogba’nın Galatasaray’daki gol kutlamasını paylaştı. Bu karenin üzerine, “Hayat için teşekkürler Tanrım” notunu düştü. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray’a olan sevgisini dile getirdi. (Akşam)

TETTEH TRANSFERİNDE SICAK GELİŞME

Galatasaray, Sparta Prag forması giyen Benjamin Tetteh ile her konuda anlaşmaya varmıştı. 21 yaşındaki Ganalı futbolcuyla ilgili ülke basınında, “Bu transfer tamamen bitti” haberleri yapıldı. Sparta Prag taraftarları da sosyal medyada, “Tetteh artık bize faydalı olmaz. Galatasaray devreye girdiği anda Prag’ı kafasında sildi. Onun yerine başka bir isim transfer edilmeli” yorumları yaptı. Tetteh’in de kısa süre içinde İstanbul’da olması bekleniyor. Ganalı yıldızın, daha önce Türkiye’de forma giymiş vatandaşlarıyla konuştuğu da öğrenildi.

Hepsinden olumlu referanslar alan genç futbolcu, sadece Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi düşü- nüyor. Hatırlanacağı üzere Tetteh bundan bir süre önce, G.Saraylı yöneticilere, “Gerekirse benim maaşımdan indirim yapıp bu parayı bonservis bedelime ekleyebilirsiniz” demişti. Bu hareketi sonrası Galatasaraylı taraftarları daha da mutlu etmişti. (Akşam)