Galatasaray - Trabzonspor maçında taktik savaşı!

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki haftanın maçı, aynı zamanda iki taktik ustasının kapışmasına sahne olacak. Yıllarca Guardiola'nın taktik danışmanlığını yapan Domenec Torrent, kritik mücadelede farkını ortaya koymaya kararlı. İspanyol teknik adam oyuncularıyla kısa bir görüşme yaparak, "Geride kalan maçlardan gerekli dersleri çıkarıp yaşananları unutmalıyız. Artık her maç yeni bir final. Galatasaray kalitesine yakışan oyunu, hem hücumda hem de savunmada ortaya koymak zorundayız. Eğer Trabzonspor maçından istediğimiz sonucu alabilirsek, yepyeni bir sayfa açar ve tekrar çıkışa geçeriz" ifadelerini kullandı.

'Büyük fedakârlıklar yaptık'

Üst üste Sivasspor ve Giresunspor'la berabere kalan Trabzonspor cephesinde ise Galatasaray derbisi çıkış noktası olarak görülüyor... İstanbul yolculuğu öncesi son taktik antrenmanda öğrencileriyle konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, "Ligin lideri biziz ve buralara hiç kolay gelmedik. Çok büyük fedakârlıklar yaptık, şimdi daha fazlasını yapma zamanı. Bu işe ne kadar inandığınızı ve gücünüzü Galatasaray maçında herkese gösterin. Maksimumunuzu sahada verin. Oyun disiplininden kopmadan, 90 dakika boyunca planımıza sadık kalarak galip geleceğiz. Size güveniyorum" dedi.