Süper Lig'de 36. haftanın en kritik maçı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. 65 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, 59 puanla 4. basamakta bulunan Trabzonspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor ile Hatayspor'a kaybettikten sonra Karagümrük'le berabere kalan, Göztepe'yi ise mağlup ederek kötü gidişata son veren Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluk yarışında fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Üst üste Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'la berabere kalan Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u ise evine 3 puanla dönüp 4 maçlık seriye son vermenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

21 Nisan Çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Halil

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Falcao, Linnes, Yedlin'in yanı sıra karantina süresi devam eden Mohamed ve kart cezalısı Donk, zorlu maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise sakatlıkları devam eden Trondsen, Yunus Mallı ve kart cezalı Yusuf Sarı, kritik deplasmanda olmayacak.

Fatih Terim kadroyu bozmayı düşünmüyor

Haftayı Göztepe deplasmanında galibiyetle kapatarak kriz sürecini şimdilik atlatan Galatasaray'da gözler seri için Trabzonspor sınavına çevrildi. Cim Bom'da zorlu mücadelenin taktik provası salı günü gerçekleşecek. Son maçta ortaya konan futboldan memnun olan Fatih Terim'in 11'de önemli değişiklikler yapmayı düşünmediği öğrenildi.

'Bize yakışan, iyi oynayıp, kazanmaktır'

Oyuncularıyla dünkü idman öncesi bir konuşma yapan Fatih Terim'in, "Sizden istediğim oyun ve istek buydu. Artık her maçta böyle oynamalıyız. Bize yakışan, iyi oynayıp, kazanmaktır. Ondan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Böyle devam edin" dediği öğrenildi.

Merkez artık Taylan ve Gedson'un

Sarı-Kırmızılı ekipte, Taylan ve Gedson Fernandes'in birlikte oynadığı Göztepe maçında sergiledikleri grafik, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Fatih hocanın bundan sonra tüm oyun kurulumunu bu ikili üzerinden yapacağı öğrenildi. Terim, özellikle Fernandes'e hücuma katılması konusunda daha fazla özgürlük tanımaya hazırlanıyor.

Babel'in cezası bitti

Göztepe deplasmanına Mohamed, Falcao, Babel, Linnes, Yedlin ve Donk'tan yoksun giden Galatasaray'da, Trabzonspor sınavı öncesi eksik sayısı 5'e düştü. Kart cezasını tamamlayan Babel, Bordo-Mavili ekibe karşı forma giyebilecek. Eksikler listesindeki diğer isimlerin ise maç kadrosunda yer almaları beklenmiyor.

Trabzonspor'un Galatasaray planı

Milli ara sonrasında çıktığı 4 lig maçında 4 beraberlik alıp, toplam 8 puan yitiren Trabzonspor, Galatasaray derbisiyle çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken, sahaya süreceği ilk 11’i büyük ölçüde belirledi. Sağ bekte Serkan, solda Marlon’u görevlendirecek olan Avcı, Edgar ve cezası biten Vitor Hugo’ya savunmanın göbeğinde formayı teslim edecek. Sakatlığını tamamen atlatan Berat Özdemir’i 11’e monte etmeye hazırlanan Fırtına’nın hocası, yanında Abdulkadir Parmak’ı düşünüyor.

Ön tarafta Bakasetas, Nwakaeme ve Djaniny’nin yeri garanti. En büyük soru işareti Ekuban cephesinde yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle son 2 maçı kaçıran Ganalı yıldıza yoğun tedavi uygulanıyor. Abdullah hoca, Yusuf Sarı’nın yokluğunda Ekuban’ın mutlaka yetiştirilmesini istedi.

Bakasetas’a şut emri

Derbi taktiğini de netleştiren Abdullah hoca, savunma güvenliğini ön planda tutacak. Galatasaray’ın golü bulamadığı takdirde risk alıp, arkada büyük boşluklar bırakacağını düşünen Avcı, hızlı hücum organizasyonlarıyla Aslan’ı vurmak istiyor. Bu konuda özellikle Djaniny- Nwakaeme ikilisine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, Bakasetas’a da rakip kaleye sık sık şut atması talimatını verdi.

Nwakaeme patlamaya hazır

8 Şubat'taki Malatya maçından bu yana Süper Lig’de gol atamayan Anthony Nwakaeme, Galatasaray’a bileniyor. Nijeryalı yıldız, kritik derbide ağları havalandırıp, suskunluğunu bozmak istiyor. Çıktığı son 9 lig karşılaşmasında 2 asisti bulunan Nwakaeme, Avcı’nın en önemli hücum kozlarından biri olacak.

Deplasmanda 176 günlük seri

Zorlu Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor’un en büyük güvencesi; deplasman performansı... Bu sezon dış sahada tek yenilgisi olan Bordo-Mavililer, ligde tam 14 deplasmandır kaybetmiyor. Bu süreçte 8 galibiyet ve 6 beraberlik elde eden Bordo- Mavililer, Aslan’ı da devirip 176 günlük seriyi devam ettirmek amacında. Fırtına, ligin ilk yarısındaki maçta ise Galatasaray’a Akyazı’da 2-0 mağlup olmuştu.