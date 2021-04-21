Beşiktaş'ın Sivas deplasmanında puan kaybetmesiyle yeniden şampiyonluk umudu alevlenen Galatasaray, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 13 deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor'u TT Stadı'nda konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Şampiyonluk hesapları içerisindeyken üst üste puan kayıpları yapıp zirveden geri düşen Galatasaray, Beşiktaş'ın arka arkaya takılmasıyla yeniden potaya girme şansı elde etti. Trabzonspor karşısında alınacak bir galibiyet, lider Beşiktaş'la aradaki puan farkını 4'e düşürecek... Sarı kırmızılı ekipte Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin sakat, Ryan Donk cezalı, Mostafa Mohamed koronavirüs karantinasında. İzmir deplasmanında, Göztepe karşısında hat-trick yaparak formayı söküp alan Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha TD Fatih Terim'in en büyük kozlarından biri olacak. Kerem'in Halil Dervişoğlu ile uyumu 3 puanı getiren en önemli faktörlerdendi, Terim bu ikiliyi değiştirmeyecektir. Martin Linnes henüz hazır değil, sağ bekte Şener Özbayraklı devam eder. "Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes & Emre Kılınç" orta üçlüsünün de değişmesi beklenmiyor.

Son 4 lig maçından beraberlikle ayrılıp puan tablosunda 4. sıraya demir atan Trabzonspor'da, cezası biten Vitor Hugo ile sakatlığı sona eren Caleb Ekuban deplasman kafilesinde yer aldı. Bordo mavili ekipte Yunus Mallı sakat, Yusuf Sarı cezalı. TD Abdullah Avcı; "Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo & Marlon" düzenine geri dönecek. Geçtiğimiz haftaya kıyasla cezalı Yusuf Sarı yerine Caleb Ekuban'ı ilk 11'de göreceğiz. Abdülkadir Ömür bir kez daha kenardan gelecek. Orta alan kurgusunda değişiklik olabilir. "Baker, Parmak & Bakasetas" düzeni son 2 lig maçında zayıf kaldı. Flavio ya da Berat Özdemir takviyesi görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın ligdeki son 7 maçının 5'inde "karşılıklı gol" oldu, 4'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- Trabzonspor, ligde Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 13 deplasman maçında yenilgi yüzü görmedi. (8 galibiyet - 5 beraberlik)

- Aynı Abdullah Avcı, Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a konuk olduğu 10 maçın sadece 1'ini kazanabildi! (5 beraberlik - 4 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %58'lik kesim Beşiktaş'ın Sivas deplasmanında puan kaybetmesi sonrası sarı kırmızılı takımın galibiyetine adeta "hücum etmiş" gibi... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.