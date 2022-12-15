CANLI | Galatasaray - Toulouse
Galatasaray, Antalya kampının son gününde hazırlık maçında Toulouse ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı 4 maçtan 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri, son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadele başladı.
Galatasaray 'ın Antalya kampının son gününde rakibi Fransız temsilcisi Toulouse olacak. Kafile bu mücadelenin ardından geç saatlerde İstanbul'a dönecek. Sarı-Kırmızılılar bundan önceki hazırlık maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi, Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.
Galatasaray maçı hangi kanalda?
Mardan Stadı'nda bugün oynanan ve saat 17.00'de başlayan Galatasaray-Toulouse hazırlık maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde...
İlk 11'ler belli oldu
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis.
Toulouse: Dupe, Zanden, Nicolaisen, Rouault, Sylla, Spierings, Van Den Boomen, Chaibi, Ratao, Birmancevic, Dallinga.