CANLI | Galatasaray - Toulouse

Galatasaray 'ın Antalya kampının son gününde rakibi Fransız temsilcisi Toulouse olacak. Kafile bu mücadelenin ardından geç saatlerde İstanbul'a dönecek. Sarı-Kırmızılılar bundan önceki hazırlık maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi, Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Galatasaray maçı hangi kanalda?

Mardan Stadı'nda bugün oynanan ve saat 17.00'de başlayan Galatasaray-Toulouse hazırlık maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde...

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Midtsjö, Barış, Mertens, Kerem, Gomis.

Toulouse: Dupe, Zanden, Nicolaisen, Rouault, Sylla, Spierings, Van Den Boomen, Chaibi, Ratao, Birmancevic, Dallinga.