Galatasaray ara transfer dönemine yine hızlı girdi. Leipzig takımından Saracchi'yi transfer eden Aslan ayrıca eski oyuncusu Onyekuru, TFF 1.Lig'den Sekidika ve Alex Teixeira ile ilgileniyor. Fatih Terim'in ekibi bir bombaya daha hazırlanıyor. Bu sezon Le Havre forması altında ilk yarı 17 gol atan Tino Kadewere'nin kiralık olarak transfer olacağı iddia edildi.

Ligue II gol kralığı listesinde birinci sırada

Bu sezon Ertuğrul Ersoy ve Umut Meraş'ın da formasını giydiği Le Havre takımında ilk yarıda 17 gol atan Tino Kadewere en yakın rakipleri Wissa ve Gribic'in 6 gol önünde ilk sırada bulunuyor. Sosyal medyada paylaşılan sözleşmeye göre Galatasaray, Zimbabveli oyuncuyu bu sezon sonuna kadar 3.5 milyon avro karşılığında kiraladı. Santrfor bölgesinde oynayan Kadewere'nin Falcao ile partner olması bekleniyor.

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