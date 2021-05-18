Galatasaray, Tina Krajisnik transferini açıkladı!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sırp uzun forvet Tina Krajisnik'i tansfer etti. Tecrübeli oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz profesyonel basketbolcu Tina Krajisnik ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 12 Ocak 1991 doğumlu Sırp oyuncu uzun forvet pozisyonunda forma giyiyor.

Kariyerine Macaristan kulübü PEAC-Pecs'te başlayan oyuncu 2017'den beri Avrupa basketbolunun ekol takımlarından Sopron Basket'te forma giyiyordu. Tecrübeli uzun Sopron Basket ile EuroLeague Women'da iki kez Final Four'da oynama başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon takımıyla Final Four'da mücadele ederken sezonu 11.8 sayı, 9.2 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Tina Krajisnik aynı zamanda Sırbistan Milli Takım forması da giyiyor.

Tina Krajisnik'e Galatasaray'a hoş geldin der, formamızla başarılı bir sezon geçirmesini temenni ederiz.