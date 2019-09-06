Kale arkasındaki koltukları kaldırarak demir korkuluk sistemiyle tribün kapasitesini 10 bin kişi daha arttırmaya hazırlanan Galatasaray, TFF’ye gerekli başvuruyu yapmıştı. Daha önce Bursaspor ve Göztepe’nin benzer yöndeki isteklerini kabul eden federasyonun, Galatasaray’a da olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar bu nedenle tribün çalışmaları için şimdiden kolları sıvadı. İngiltere’den korkuluk siparişlerinin verildiği öğrenildi. Önceki gece yapılan imza töreni sırasında da bir kale arkası tribün kapatılmış ve içeriye taraftar alınmamıştı.