Geçmiş yıllardaki transfer stratejisini değiştiren Sarı-Kırmızılılar, devre arasında olduğu gibi scout ekibi tarafından önerilen bir kaç ismi mutlaka renklerine bağlayacak. Marcao ve Luyindama transferlerinde Galatasaray’ın izleme ekibinin imzası bulunurken, iki oyuncuda da Cim Bom hedefi 12’den vurdu. Ocak ayında Galatasaray’ın kapısından dönen bir isim daha vardı: Benjamin Tetteh. Haftalarca kulübü Sparta Prag ile görüşülen Tetteh için rakamlar 10 milyon Euro seviyelerine ulaşınca yönetim geri adım atmıştı. Ancak 21 yaşındaki Ganalı oyuncunun ismi hâlâ gündemde.

2 forvet alınacak

Diagne’nin satılması halinde Galatasaray 2 forvet birden alabilir. 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen durumu belirsiz olan Mitroglou da giderse bu sayı 3’e çıkacak. Fatih hoca, Luyindama ve Marcao’da olduğu gibi scout ekibine Tetteh konusunda da çok güveniyor. Diagne’nin durumuna göre yönetim, hem Sparta Prag hem de Tetteh ile yeniden temas kurmaya hazırlanıyor.

Metin Karabaş