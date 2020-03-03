Galatasaray tempoyu düşürmedi

Haftayı 3-0’lık Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan Galatasaray, Sivasspor deplasmanı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ligde ilk 11’de oynamayan isimler U19 takımıyla çift kale maç yaparken, takıma 1 gün izin verildi.

03 Mart 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray tempoyu düşürmedi

Süper Lig’de haftayı 3-0’lık Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan ve zirve yarışını sürdüren Galatasaray’da, Sivasspor deplasmanı hazırlıkları ara verilmeden başladı. Sarı-Kırmızılı ekipte, Gençler karşısında tam süre alan isimler günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Diğer oyuncular ise salonda stabilizasyon hareketlerinin ardından kumda kuvvet çalışması yaptı, daha sonra U19 takımıyla 11’e 11 çift kale maç oynandı. Galatasaray, bugünü izinli olarak geçirecek. Sarı-Kırmızılı futbolcular yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşecek antrenmanla, Sivas deplasmanı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...