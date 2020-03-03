Galatasaray tempoyu düşürmedi

Süper Lig’de haftayı 3-0’lık Gençlerbirliği galibiyetiyle kapatan ve zirve yarışını sürdüren Galatasaray’da, Sivasspor deplasmanı hazırlıkları ara verilmeden başladı. Sarı-Kırmızılı ekipte, Gençler karşısında tam süre alan isimler günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

Diğer oyuncular ise salonda stabilizasyon hareketlerinin ardından kumda kuvvet çalışması yaptı, daha sonra U19 takımıyla 11’e 11 çift kale maç oynandı. Galatasaray, bugünü izinli olarak geçirecek. Sarı-Kırmızılı futbolcular yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşecek antrenmanla, Sivas deplasmanı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.