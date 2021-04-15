Galatasaray, Temmuz-Ekim arasında seçim yapacak

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Özdoğan, "Tabii ki profesyonellerdir. Ama sonuçta böyle kelimelerin futbolla ilgili konuşası doğru değil.. İnsanların yaptığı işi doğru bulmuyorsanız, patron sizsiniz gereğini yaparsınız. Şeref ve haysiyet gibi insanların katil olabilecekleri kelimeleri futbol için kullanmak doğru bir davranış değil. Mustafa Cengiz başkan, sanırım başka şey düşündü, başka şey söyledi. Bu kelimeler insanı katil yapar. Tecrübeli idareciler, 8 puan gerideyken bunları konuşmaması gerekir. Sanırım sayın başkan da bunu söylediği için çok üzgündür" dedi.

BAŞKAN ADAYLARI 60 MİLYON EUROLUK BİR TAKIM KURABİLECEKLER Mİ?

Ahmet Özdoğan, Galatasaray'daki seçimin Mayıs ayında olmayacağını belirterek, "Pandeminin gidişatından dolayı seçimimiz, bana göre, Temmuz ile Ekim arasında bir tarihte olacak. Her Galatasaraylının sorması gereken soru şudur: Galatasaray 60 milyon Euro bütçeyle bir takım kurmak zorunda; eğer Avrupa'da başarıl olmak isteniyorsa. Kulübün elini kolunu bağlayan Bankalar Birliği anlaşması varken, hangi başkan adayı 60 milyon Eurıo bütçeli bir takım kuracak. Ben başkan adaylarından bu soruya tatmin edici bir cevap vermelerini isterim. Sayın başkan adayları çok doğru ve iyi insanlar; ama Bankalar Birliği anlaşması varken, 60 milyon Euroluk takımı nasıl kuracaklar. Sorum bu" şeklinde konuştu.