Galatasaray, Telekom’da 930 gün sonra ilki yaşadı

Türk Telekom Stadı’nda yenilgiyi unutan, son mağlubiyetini 6 Mayıs 2017’de seyircisiz oynanan maçta 3-1’le Kasımpaşa karşısında alan Aslan’ın, o tarihten bu yana taraftarı önünde bileği bükülmemişti. Sarı-Kırmızılılar’ın 19 Mayıs 2017’de Osmanlıspor’u 2-0 yenerek başlattığı seri, 930 gün sonra dün akşam Başakşehir önünde sona erdi. Turuncu-Lacivertliler, Gulbrandsen’in golü ile 1-0 kazanınca, Galatasaray’ın 41 maçlık yenilmezlik serisi bitti!

Plan suya düştü

41 maçın 34’ünü kazanarak Türk Telekom Stadyumu’nu rakipler için adeta bir cehenneme çeviren Cim Bom’un dev planı da suya düştü. Uzun zaman sonra evinde taraftarına mağlubiyet duygusunu yaşatan Aslan, bu alanda büyük bir rekabet halinde olduğu son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool’u geçmenin ve Avrupa’da zirvede olmanın hesaplarını yapıyordu.

Okan şanssız başladı

Milli takımdan sakat dönen Muslera dün akşam Başakşehir karşısında riske edilmedi. Aslan’ın kalesini sezon başında Bursaspor’dan transfer edilen Okan Kocuk korudu. Sarı-Kırmızılı forma ile ilk kez bir resmi maça çıkan 24 yaşındaki file bekçisi, yediği gole rağmen başarılı bir performans sergiledi. Golde yapacak pek bir şeyi olmayan genç eldiven özellikle 21. dakikada Crivelli’nin tehlikeli şutunda başarılı bir kurtarışa imza attı. Okan performansıyla, Muslera’nın yokluğunu aratmayacağını gösterdi. Maçın ardından konuşan genç kaleci, “Muslera’yı aratmamaya çalıştım, kaybettiğimiz için üzgünüm” dedi.