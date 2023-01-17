Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Sahadan, Victor Nelsson ve Dries Mertens'in golleriyle 2-1'lik skorla ayrılan Cim Bom adını çeyrek finale yazdırdı. Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe 'ye 4 puan fark atarak yoluna gümbür gümbür devam eden Sarı-Kırmızılılar'ın galibiyet serisi tam 11 maça çıktı.

İlgili Haberler Dries Mertens: Ritim bulmam zaman aldı





'Dünya çapında bir marka'

Sarı-Kırmızılılar'ın tarihine geçen, Fatih Terim ile Mustafa Denizli'yi geride bırakan Buruk, Aslan'da 11 maç üst üste kazanan ilk teknik direktör oldu. Karşılaşmanın ardından deplasmandaki Galatasaray tribünlerini selamlayan teknik direktör Okan Buruk oldukça mutluydu. Tecrübeli hoca maç sonu röportajında da önemli ifadeler kullandı. Buruk, "İstediğimiz galibiyeti aldık. 8 lig, 3 kupa galibiyeti... Bu çok önemli, çok değerli Daha çok kazanacağımız maç var. İki kupayı da istiyorsak, bundan daha iyisini yapmamız lazım. Daha iyisini yapabilecek gücümüz var. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Dünya çapında bir marka Galatasaray. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı. En çok yıldızı olan takımı. Yeni şampiyonluklar istiyoruz" dedi.





'Acele etmeyeceğiz'

'Uğur Çiftçi transferi ne durumda?' sorusuna ise başarılı çalıştırıcı, "Bakacağız, ihtiyacımız ne? Acele bir transfer yapacak durumda değiliz. Takıma katkı yapacak oyuncular alacağız" yanıtını verdi.

İlgili Haberler Galatasaraylı Victor Nelsson: Hücumda daha iyi olacağım



