Süper Lig 'e ara verilmeden önce ligin 14. hafta maçında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray , Başakşehir'i deplasmanda tarihi bir skorla 7-0 mağlup etmişti. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 14, 59 ve 86. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 45. dakikada penaltıdan Mauro Icardi, 45+3. dakikada Ndayishimiye (kk), 65. dakikada Dries Mertens ve 87. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı.

Böylece Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki en farklı galibiyeti, 7-0'lık skorla daha önce başında şampiyonluk yaşadığı Başakşehir karşısında aldı.





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Galatasaray, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilen arada çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın Fransız sağ bek oyuncusu Sacha Boey, sabah antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sacha Boey'in ardından teknik direktör Okan Buruk da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

ICARDİ'NİN SAKATLIĞI

Icardi'nin sağlığı hakkında bilgi veren Okan Buruk, "Icardi'nin arka topuğunda pas verirken bir sakatlık oldu, bugün sonuçları gelecek, bekliyoruz. Aradan önceki ivmeyle devam etmeyi isterdim ama lig başladıktan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Tek korkum, bu dönemde sakatlık olması" dedi.

HAZIRLIK DÖNEMİ

Okan Buruk, "Oynayacağımız hazırlık maçları, az şans bulan oyuncular açısından önemli olacak. 5 tane maç düşünüyoruz, 4'ü güncellendi. Bir 5. maç için de çalışma devam ediyor. Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu sene, böyle bir sene. Adapte olmamız gerekiyor, olacağız. Devamlı çalışma yapıyoruz. Oyun anlamında pozisyona giren bir takımdık. Sonlandırma anlamında sıkıntılar yaşadık. Direkten dönen toplar, neredeyse attığımız gol kadar. Ofansif anlamda güçlü, pozisyona giren bir takımdık. Sadece sonuca çeviremiyorduk. Zor bir fikstürdü. Ligin kalan bölümüne iyi hazırlanmak durumundayız" dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI!

Transfer hakkında konuşan deneyimli hoca, "Transfer için çalışmalar yapılıyor. İlk transferimizin kendi içimizden olmasını bekliyorum. Kendini net olarak gösterememiş oyuncularımız var. İlk düşüncemiz transfer değil. Benim ilk düşüncem elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek. Kadro genişliğinden dolayı çok fazla transfer düşünmüyoruz" dedi.

KEREM VE YUNUS'UN SÖZLEŞME İYİLEŞTİRMELERİ

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün hakkında da açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Kerem'in ve Yunus'un sözleşmelerini iyileştirmek için görüşmeler devam ediyor. Türk oyuncuların da bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Onlar da Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular. Kerem ve Yunus, Abdülkerim'le birlikte en çok süre alan oyuncularımız. Yunus son dönemde az süre alsa da ondan beklentimiz oldukça yüksek" ifadelerini kullandı.



