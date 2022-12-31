Süper Lig'de müthiş bir çıkış yakalayan, son olarak zorlu Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen ve 2022'yi zirvede tamamlayan Galatasaray 'da hedef, galibiyet serisini devam ettirmek. Ligde 5, kupada 2 maç olmak üzere son 7 karşılaşmadan da galip ayrılan Aslan, gözünü sıradaki Ankaragücü ve Fenerbahçe sınavlarına çevirdi.

İlgili Haberler Galatasaray yönetimi Sivasspor primini açıkladı





'Adım adım düşünmek zorundayız'

Teknik direktör Okan Buruk ise takımını derbi gündeminden mümkün olduğunca uzak tutmak istiyor. Sivas'taki galibiyetin ardından soyunma odasında öğrencilerini tebrik eden Buruk, önlerindeki Ankaragücü maçının önemine değinerek, "Adım adım düşünmek zorundayız çünkü her maçımız final havasında geçiyor. Tamamen Ankaragücü maçına konsantre olalım, derbiyi zamanı gelince konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Florya'da ders başladı

Okan Buruk ve ekibi de, daha Sivas zaferinin üzerinden 24 saat bile geçmeden rotayı Ankaragücü maçına çevirmiş durumda. Teknik ekip, kritik mücadele öncesi analizlere başladı. Başkent temsilcisinin artı ve eksi yönlerini tespit etmeye çalışan Sarı-Kırmızılılar, buna göre savunma ve hücum planlarını güncellemeye hazırlanıyor. Okan hocanın ceza sınırındaki oyuncuları Abdülkerim, Kerem, Mertens ve Kerem için özel bir önlem almayı düşünmediği ve hepsini ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı da gelen haberler arasında.

Son idmanda yüksek tempo

Haftayı deplasmandaki Sivas galibiyetiyle kapatan Galatasaray, iç sahadaki Ankaragücü sınavının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Sivas karşısında tam süre alan isimlerin yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular yüksek tempolu çift kale maç oynadı.





Icardi'ye yoğun program

Saha çalışmalarına başlayan ve geri dönüş için Ankaragücü maçını gözüne kestiren Mauro Icardi, yoğun bir programla hazırlıklara devam ediyor. Okan hoca, takımla tek bir idmana bile katılması halinde Arjantinli santrforu Ankaragücü sınavının kadrosuna almayı planlıyor.

35'lik maestro takımını sırtlıyor

Galatasaray'ın bu sezonki en isabetli transferlerinden biri de Dries Mertens oldu. Belçikalı forvet, Sivasspor deplasmanında attığı şık golün yanı sıra takım savunmasına katkısı ve saha içi liderliğiyle dikkat çekiyor. 35 yaşında olmasına rağmen oyun içinde mücadeleyi hiç bırakmayan Mertens'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonun yüksek ihtimalle kullanılacağı bildirildi.

Berkan bu kez tam not aldı

Sarı kart cezalısı Torreira'nın yokluğunda ön liberoya geçen Berkan Kutlu, bu kez performansıyla takım arkadaşını aratmadı. Hocası Okan Buruk'tan da tam not alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, tam da Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddialar güçlenirken, taraftarla arasındaki buzları eritmeyi başardı.

Metin Karabaş



