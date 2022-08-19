Süper Lig 'in 3. haftası Ümraniyespor - Galatasaray maçıyla perdesini açıyor. Sarı kırmızılılar, geçen hafta aldığı Giresunspor mağlubiyetini unutturmak ve moral bulmak adına Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ümraniyespor'a konuk oluyor.

Ligin yeni takımı Ümraniyespor da Recep Uçar yönetiminde sarı kırmızılı takımla oynayacakları maçtan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. İlk iki haftasında Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalan geçen hafta da sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan İstanbul ekibi, ligde 3 puanla tanışma hedefinde.

Galatasaray'da ise sakat oyuncuların olması Okan Buruk ve teknik ekibinin moralini bozdu. Yeni transferlerden Fredrik Midtsjö'nün sakatlanması Buruk'un planlarını değiştirdi.

Sarı kırmızılı takımın tecrübeli hocası maç öncesinde şu ifadeleri kullandı:

Geçen hafta katıldı oyuncular. Torreira antrenmanlarına devam etmişti Arsenal'da. Mertens bize geldiğinde sadece 4 antrenmana çıkmıştı. 14 Haziran'dan beri hiçbir çalışma yapmadı. Şu an 90 dakika oynayabilecek durumda değil. Onunla da konuştuk oynamak istediğini söyledi. Biz ihtiyacımızın olması durumunda 45 dakika oynatabiliriz. Sakat oyuncularımızın olması bizi endişelendiriyor. Bizimle kampı geçirmeyen oyunculara şans vermek sıkıntı yaratabilir. İlerleyen dakikalarda ona da şans vermeye çalışacağız.

Recep Uçar, eski bir tanıdığım. Benim de hocalığımı yaptı. Oyun olarak iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Bir oyun anlayışı olan bir takım, kendi açımızdan böyle bir takıma karşı oynamak hoşuma gidiyor. Futbol oynamaya çalışan bir takım.

Ümraniyespor'un bu lige çıkması sürpriz değil. Oyun olarak da çok iyi oyun oynuyorlar. Fenerbahçe ve Antalyaspor maçında etkili oyun oynadılar. Futbolu oynamaya çalışan bir takım, böyle takımla oynamak hoşuma gidiyor.