Galatasaray 'ın Antalya kampının son gününde rakibi Fransız temsilcisi Toulouse oldu. Sarı-Kırmızılılar, Fransız ekibini Bafetimbi Gomis'in penaltı ve Dries Mertens'in harika frikik golüyle 2-1 devirdi. Aslan bundan önceki hazırlık maçlarında Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 yenildi, Adana Demir'le 2-2 berabere kaldı, Lazio'ya da 2-1 mağlup olmuştu. Okan Buruk'un öğrencileri, son hazırlık maçında ilk galibiyetini aldı.





'Araya girerken taraftarın damağında tat bıraktık'

Buruk da karşılaşmanın ardından hem kampı, hem oyuncularını hem de maçı değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok daha hazırız. Çok daha pozitif. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Ciddiyet, konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Galatasaray taraftarının beklentisini biliyoruz. Araya girerken onların damaklarında bir tat bıraktık. Bu tadı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz lig ve kupayı kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ciddi sınavlar başlıyor. Geniş kadromuzla buna hazır olacağız" dedi.





'Burak Şeker hocadan özür dilerim'

Buruk, Toulouse'un attığı gol öncesinde maçın hakemi Burak Şeker'e söylediği, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a bitmedi! Ligde illallah ettik, burada da devam ediyorsunuz. Maçlarımıza gelmeyin, istemiyoruz" sözlerinin sorulması üzerine, "Pozisyonda faul yoktu. Herkes faul olmadığını gördü ama faul çalınca istemedik şeyler konuşuyoruz. Burak Şeker Hoca'dan özür diledim. Sevdiğimiz insandır. Yanlışlarımız oluyor. Sıkıntı yok. Zaman zaman bu tür tepkiler verebiliyoruz. Gayet normal, insancıl bir tepki. Burak Şeker Hoca da ikinci yarı daha iyi yönetti. Hazırlık maçlarında sakat vermekten korkuyoruz, o nedenle hakemlerin performansı önemli" ifadelerini kullandı.

'Gözümüz kör değilse Icardi sakat!'

Sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de tedavi olan ve adı sık sık magazin haberlerinde çıkan Mauro Icardi için ise başarılı hoca, "Arjantin'de magazin çok ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek... Sanki BBC'nin haberiymiş gibi vermek saçma oluyor. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var. Gelip çalışmalara başlayacak inşallah 1-2 hafta içerisinde. Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor" yorumunu yaptı.



