Süper Lig 'e, Antalyaspor deplasmanında 90. dakikada Bafetimbi Gomis'in attığı harika golle 1-0'lık galibiyet ve 3 puanla başlayan Sarı-Kırmızılılar yarın taraftarıyla buluşmaya hazırlanıyor. 2. hafta maçında Giresunspor'u, Nef Stadyumu'nda konuk edecek olan Galatasaray mücadeleyi dolu tribünler önünde oynayacak.

2 farklı dönemde...

Karşılaşma öncesinde tüm biletlerin satıldığı öğrenilirken, teknik direktör Okan Buruk da yeniden Sarı-Kırmızılı taraftara kavuşacak. Futbolculuk döneminde iki farklı dönemde toplamda 11 yıl Galatasaray taraftarı önünde maça çıkan genç çalıştırıcı, tam 15 yıl sonra yine Sarı-Kırmızılı tribünle buluşacak.

Galatasaray'dan yorum gecikmedi!

Kişisel sosyal medya hesabından taraftarı selamladığı bir fotoğrafını paylaşan başarılı hoca, 'Kavuşma vakti. Hedef 23' notunu düştü. Galatasaray'ın resmi hesabı da bu gönderiye 'Yarını sabırsızlıkla bekliyoruz hocam' yorumunu yaptı. Hem Okan Buruk'un fotoğrafı hem de Galatasaray'ın yorumu kısa sürede büyük ilgi gördü.





İşte o paylaşım: