Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni transferini buldu

Sezona Okan Buruk yönetiminde giren Galatasaray , birçok yıldız ismi kadrosuna katarken gelecek vaadeden bazı isimleri de transfer etmeyi ihmal etmedi.





Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan sarı - kırmızılılar ardından inişli-çıkışlı bir performans sergiledi. 23 Ekimde'de Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği ve Galatasaray ile Alanyaspor'un 2-2 berabere kaldığı mücadelenin ardından Galatasaray galibiyet serisi yakalamıştı.

Deplasmanda Karagümrük'ü 2-0, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş 'ı 2-1 ve son olarak deplasmanda Başakşehir'i 7-0 ile geçen sarı - kırmızılılar zirve ile arasındaki puan farkını da ikiye indirmişti.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada İstanbul'da Rayo Vallecano ve Villarreal ile karşılaşan Galatasaray, ardından Antalya'ya gitti. Sarı - kırmızılılar Antalya'daki hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.





İŞTE YENİ TRANSFER

Transferin son günü Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis karşılığında gelen Yusuf Demir, sezonun ilk bölümünde şans bulamadı. Takıma uyum sağlayamayan ve sakatlıkla boğuşan Yusuf, Dünya Kupası arasında kendisine geldi.

KAMPI İYİ DEĞERLENDİRDİ

10 numara pozisyonunda oynadığı Adana Demirspor maçına 2 golle damgasını vuran 19 yaşındaki genç yetenek, hocası Okan Buruk'un beğenisini kazandı. Buruk, Mertens ve Rashica ile forma rekabetine sokacağı Yusuf'a yeni transfer gözüyle bakıyor.

Sol ayağını kullanan ve sağ açık olarak da görev yapabilen genç futbolcu, Antalya kampını en iyi değerlendiren isim olarak dikkat çekiyor.

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BURUK NE DEDİ?

"Yusuf, aramıza geç katılan oyunculardan biri. Kendisinden beklentimiz yüksek, önemli bir yatırım yaptık. Çok genç, oynamak isteyen bir futbolcu. 18 yaşında Barcelona görmüş bir oyuncu.

O yetenek var ki Barcelona'da forma giydi. Yusuf'u yeniden Barcelona'daki seviyesine, isteğine ve motivasyonuna çekmemiz gerekiyor. İyi çalışıyor. Bir dönem sakatlığı oldu. Ondan dolayı değerlendiremedik. Birkaç maçta yabancı oyuncu kuralından dolayı oynatamadık. Hazırlık maçları Yusuf için de iyi oldu." (Sabah)

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