Süper Lig 'in 6. haftası çok keyifli bir maça sahne oldu. Galatasaray , Kasımpaşa deplasmanından 3-2'lik zaferle döndü. Tam 5 golün çıktığı, sayısız pozisyonun ve yüksek temponun olduğu mücadelenin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk galibiyeti değerlendirdi.

' Konyaspor maçını düşünmeye başladık'

Oyundan son derece memnun olduğunu söyleyen başarılı hoca, "1. dakikada net gol pozisyonu kaçırarak başladık. Geriye düştük ama golün dışında çok fazla net pozisyona girdik. İlk yarıda rakip alana çok top getirdik. Maçın bütün bölümlerine hakim olarak oynadık. Top bizdeyen iyi hücumlar yaptık. Savunma geçişlerimiz de iyiydi. Maçın başından sonuna kadar kaçırdığımız çok net pozisyon var. Takım oyunu ortaya çıktı, takım ruhu görünüyor artık. İştahımız var, top hem rakipteyken hem de bizdeyken... Ofansif anlamda bugün izleyenlere çok keyifli maç izlettirdik. 3-2'den sonra bile 2 pozisyona girdik kısa sürede. Bunları geliştirmeye, devam ettirmeye çalışacağız. Takım olarak üstüne koyuyoruz, fiziksel olarak gelişiyoruz. Cuma günü kendi sahamızda oynayacağımız Konyaspor maçını düşünmeye başlıyoruz artık" dedi.

'Geçen senenin kahramanı Kerem'di, uzun yıllar önemli işler yapacak'

Son haftaların eleştirilen ismi Kerem Aktürkoğlu'nun 2 gol atmasını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen hafta basın toplantısında 'Kerem çok çalışıyor' dedim. Bazen üzerinizde baskı olabiliyor, istediklerinizi yapamıyorsunuz. Kerem için oyun içinde de dışında da uyarıları yapıyoruz gelişimi için. Attığı gol önemliydi, hemen ardından 2. golü geldi. Geçen seneki Kerem'i göreceğiz yine. Geçen sene kahramandı. Her antrenman sonrasında şut çalışmasını yapıyor. Bugün de karşılığını aldı. Kerem'e güveniyoruz, Galatasaray adına uzun yıllar önemli işler yapacak" ifadelerini kullandı.

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