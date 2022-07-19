Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampının son gününde oynanan ve golsüz sona eren Pardubice karşılaşmasının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Transfere değinen başarılı hoca, "Kadromuzun içine yeni oyuncular katacağız, buna ihtiyacımız var. Başkanımız, yöneticilerimiz iyi niyetle çalışıyor. Bu anlamda şanslıyız. İnşallah kısa sürede hazır hale geleceğiz. Transferde çok çalışıyoruz. Kamp boyunca transferle ilgili bütüne ekip çalıştık, yüksek bir tempo verdik" dedi.

Ateşi yakan Buruk, "Transferlerimiz geliyor, gelecek. Seferovic, kaliteli bir oyuncu, elit bir forvet. Onun yanına farklı tarzda bir forvet daha alacağız. Bazen tek bazen çift oynayacağız. Bakıyoruz. Dubois de önemli bir oyuncu. Seferovic, Uluslar Ligi'nde 3 maçta oynadı, sağlam bir şekilde geliyor. Her oyuncu için sakatlık riski var. Herkesin başına gelebilir, biz oyuncuyu en hazır halde tutacağız. Kendisi de profesyonel bir futbolcu. Orta saha ve forvetle ilgili çalışmalarımız var. Stopere bir oyuncu alacağız. Şu anki düşüncemiz bu. Çok net eksiklerimizi biliyoruz. Bunu da en kısa zamanda açıklayacağız" ifadelerini kullandı.